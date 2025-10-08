NYT: Hunter Biden a încercat să negocieze vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA din România

Hunter Biden. sursa foto: Getty

Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost implicat într-o propunere de tranzacție care viza terenul din jurul Ambasadei Statelor Unite din România. Povestea, dezvăluită acum de The New York Times, scoate la lumină o combinație periculoasă de interese politice, afaceri externe și relații personale, cu ecouri până în Beijing.

Totul a început în perioada în care Joe Biden era vicepreședinte. Atunci, Hunter Biden a început să-și construiască rețele de influență în Europa de Est, iar România a devenit un punct-cheie. După încheierea mandatului tatălui său, aceste relații au dus la un plan îndrăzneț: vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA din București către un consorțiu din care făcea parte o companie chineză cu legături directe la statul de la Beijing.

Un conflict de interese evident

Hunter Biden juca un dublu rol. Pe de o parte, era avocatul omului de afaceri român Gabriel (Puiu) Popoviciu – cel care dezvoltase zona și care se confrunta cu acuzații de corupție. Pe de altă parte, făcea parte dintr-un grup de investitori, alături de unchiul său, James Biden, care negocia achiziția acelorași terenuri.

„Avem un interes, se pare, din toate unghiurile posibile”, scria Hunter într-un mesaj din 2017, recunoscând că situația era „o mlaștină etică” din care putea fi greu să iasă curat. În același mesaj, admitea că nu ar putea continua să fie avocatul lui Popoviciu „dacă fac parte din grupul cumpărătorilor”.

România, China și diplomația americană

Afacerea avea implicații serioase. Dacă s-ar fi concretizat, partea chineză – compania CEFC China Energy – ar fi putut ajunge să dețină o participație semnificativă în terenurile din jurul Ambasadei SUA, sau chiar în terenul pe care se află ambasada.

Pentru o țară ca Statele Unite, o astfel de perspectivă era de-a dreptul alarmantă: ar fi însemnat că Beijingul putea deține indirect un activ strategic în inima Europei de Est, sub umbrela unei afaceri aparent private.

Contextul politic: tatăl lupta cu corupția, fiul negocia cu oamenii acuzați de corupție

În aceeași perioadă, Joe Biden – pe atunci vicepreședinte – cerea insistent României să combată corupția și nepotismul. Ironia este că Hunter Biden, fiul său, lucra pentru un dezvoltator imobiliar anchetat chiar pentru corupție.

Popoviciu fusese acuzat de autoritățile române că a cumpărat, în 2000, un teren aparținând unei universități agricole la un preț subevaluat și că ar fi încercat să mituiască un oficial din DNA. Pe terenul respectiv, omul de afaceri a construit complexul Băneasa – cu mall, birouri și locuințe –, iar Ambasada SUA s-a mutat acolo pe o suprafață de peste 4,5 hectare.

Cine era la masă

În 2015, Hunter Biden, pe atunci avocat la firma Boies Schiller Flexner, a venit la București împreună cu un coleg pentru a discuta cazul Popoviciu chiar la Ambasada SUA, cu noul ambasador, Hans Klemm.

Potrivit surselor The New York Times, întâlnirea a fost interpretată de Klemm ca nepotrivită, dat fiind că fiul vicepreședintelui american apăra un om de afaceri acuzat de corupție într-o țară în care tatăl său tocmai cerea mai multă integritate.

Ambasadorul nu a intervenit în favoarea lui Popoviciu, iar procesul a continuat.

Planul secret: CEFC, Popoviciu și familia Biden

După ce lucrurile s-au complicat în instanță, Hunter și partenerii săi au venit cu o idee: o nouă societate mixtă, cu investiții chineze între 300 și 500 de milioane de dolari, care să dețină terenurile din jurul ambasadei.

Planul includea și o concesie către statul român: 10% din proiect urma să revină guvernului, ca „venit anual constant la bugetul de stat” — o formulare elegantă pentru o compensație care ar fi putut închide dosarul penal al lui Popoviciu.

Pe scurt, dacă afacerea ar fi mers mai departe, statul român ar fi avut motive economice să stingă litigiul, iar toți cei implicați – inclusiv familia Biden – ar fi câștigat.

Prăbușirea

Proiectul s-a prăbușit în 2017, înainte ca chinezii să investească vreun ban. În culise, partenerii se certau pentru controlul companiei, iar Hunter Biden spunea furios într-un mesaj:

„Sunt singurul care pune în joc întreaga moștenire a familiei.”

La scurt timp, CEFC a intrat în vizorul autorităților americane și chineze pentru corupție și influență politică. Președintele companiei, Ye Jianming – pe care Hunter îl prezentase tatălui său după 2017 –, a fost arestat la Beijing și nu a mai fost văzut de atunci.

Ce s-a întâmplat după furtună

Hunter Biden a câștigat în total aproximativ un milion de dolari de la Popoviciu prin intermediul unei firme intermediare, iar alte câteva milioane au venit din contractele cu entități chineze afiliate CEFC.

Între timp, investigațiile din SUA s-au intensificat, iar în decembrie 2024, președintele Joe Biden și-a grațiat fiul pentru condamnările fiscale și pentru posesia ilegală de armă – dar și „pentru orice fapte comise în perioada în care a desfășurat activități de afaceri externe”, potrivit The New York Times.

Cum funcționează sistemul de influență globală

Cazul nu este unic. Din Arabia Saudită până la Beijing, regimurile care vor să câștige influență la Washington folosesc aceeași metodă: se apropie de rudele politicienilor americani. Hunter Biden, ca și fiii lui Donald Trump sau fratele fostului președinte Jimmy Carter, a fost parte din acest mecanism – unul care amestecă diplomația cu businessul, patriotismul cu interesele private și idealurile democratice cu tentația banului ușor.