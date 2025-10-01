De ce au cumpărat arabii gigantul de jocuri EA. În tranzacție s-a băgat și ginerele lui Donald Trump: "Este vorba de control"

3 minute de citit Publicat la 19:46 01 Oct 2025 Modificat la 19:47 01 Oct 2025

Jocul MADDEN NFL, expus la vânzare într-un stand de specialitate în Colma, California, 29 septembrie 2025. Foto: Getty Images

Fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite împreună cu o companie de investiții condusă de Jared Kushner, ginerele președintelui Statelor Unite, și cu o firmă de capital privat din California au cumpărat Electronic Arts (EA), gigantul industriei jocurilor, relatează BBC și Al Jazeera.

Este cea mai mare achiziție finanțată prin împrumut din istorie, având o valoare de 55 de miliarde de dolari.

Conform Al Jazeera, Public Investment Fund (PIF), fondul saudit de 1 trilion de dolari care face tot mai multe achiziții în industria globală a divertismentului, a format un consorțiu cu Affinity Partners, compania lui Jared Kushner, și cu firma de investiții Silver Lake, specializată în tehnologie și media.

Membrii consorțiului au ajuns la un acord pentru a plăti acționarilor EA suma de 210 dolari pe acțiune în numerar, adică un bonus de 25% față de prețul titlurilor companiei, înainte ca zvonurile despre tranzacție să înceapă să circule, săptămâna trecută.

Oferta depășește semnificativ prețul-record al acțiunilor EA, de peste 179 de dolari per titlu, consemnat la jumătatea lunii august.

Valorarea EA a crescut cu 15% la apariția zvonurilor inițiale și s-a majorat cu cel puțin încă 5% de când tranzacția a fost confirmată luni.

Marți, titlurile EA se tranzacționau la peste 200 de dolari pe acțiune. Finalizarea tranzacției este estimată pentru primăvara sau vara anului 2026.

EA se delistează de pe bursă după achiziție

Odată cu acest moment, cei 36 de ani de activitate ai EA ca și companie listată la bursă vor lua sfârșit. Compania nu va mai fi obligată să publice rapoarte trimestriale, iar acțiunile sale vor fi retrase de la tranzacționare pe NASDAQ.

Potrivit Al Jazeera, achiziția este finanțată cu aproximativ 36 de miliarde de dolari din capitalul propriu al celor trei parteneri.

Fondul saudit PIF avea deja o participație de 9% în EA. Aceasta este inclusă în tranzacție.

În completarea sumei de achiziție, 18 miliarde de dolari de la JPMorgan Chase vor finanța finalizarea tranzacției.

EA a anunțat într-un comunicat că vânzarea companiei a fost aprobată de Consiliul său de administrație.

Urmează aprobările din partea părților interesate, precum și din partea autorităților de reglementare, dar aceste etape nu sunt de natură să furnizeze surprize, conform surselor citate.

Presa internațională notează că vânzarea nu pare să se confrunte cu probleme antitrust, deoarece nu este vorba de o fuziune între concurenți direcți, ci un transfer financiar de proprietate.

Ginerele lui Donald Trump: Sunt entuziasmat de ce urmează pentru EA

"Am admirat capacitatea EA de a crea experiențe memorabile și de durată și, ca cineva care a crescut jucându-se jocurile lor și care acum se bucură de ele împreună cu copiii săi, nu aș putea fi mai entuziasmat de ceea ce urmează", a declarat Jared Kushner, care a cultivat relații strânse cu liderii arabi în timpul perioadei sale la Casa Albă, în primul mandat prezidențial al lui Donald Trump.

EA produce francize majore de jocuri, precum Battlefield, Sports FC și Madden NFL, și deține studiouri precum Bioware și Maxis, care au creat serii premiate, inclusiv Mass Effect și The Sims.

Pentru moment, compania va continua cu aceeași structură, iar CEO-ul Andrew Wilson va rămâne la conducere.

Reacțiile inițiale din partea comunității de gaming au fost în mare parte negative, exprimate ca atare de jurnaliști, dezvoltatori și utilizatori.

De ce a cumpărat Arabia Saudită un gigant al industriei jocurilor: "Este vorba de control"

BBC notează că aceasta nu este prima incursiune a fondului suveran saudi în sectorul jocurilor.

PIF este, de fapt, deja puternic implicat în această industrie.

Pe lângă participația de 9% deținută anterior în EA, PIF a lansat și alte achiziții de companii pentru a-și asigura proprietatea asupra jocurilor Pokemon Go și Monopoly Go.

"Cu această tranzacție, nu mai este vorba doar de un loc la masă. Este vorba de control. Când deții controlul, ai puterea de a orienta cu adevărat direcția acelei afaceri către obiectivul tău. Asta este ceea ce va interesa statul saudit", a explicat George Osborn, de la publicația de specialitate Video Games Industry Memo.