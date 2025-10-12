Un cod roșu de ploi puternice a fost emis în regiunea Catalonia, după inundațiile din Ibiza

Agenția meteo a prognozat 180 de milimetri de ploaie în 12 ore în delta fluviului Ebro. Foto: AEMET/X

O parte a Cataloniei, regiune din nord-estul Spaniei, a fost plasată duminică sub cod roșu pentru ploi puternice, la o zi după inundațiile de pe insula mediteraneană Ibiza, relatează Agerpres. Sunt prognozate cantități uriașe de ploaie, iar localnicii au fost îndemnați să evite deplasările.



Această alertă a fost emisă pentru provincia Tarragona de către agenţia naţională de meteorologie AEMET.

„Așa se vede, din satelitul Meteosat, evoluția sistemului organizat de furtuni care provoacă inundații în sudul regiunii Tarragona. Punctele roșii reprezintă fulgerele detectate”, a scris AEMET pe X.

?️Así se ve desde el Meteosat de 3ª generación la evolución del sistema organizado de tormentas que provoca inundaciones en el sur de Tarragona. Los puntos rojos son los rayos detectados.



?Recuerda que hay aviso rojo en vigor hasta medianoche por lluvias torrenciales. pic.twitter.com/XvfGEFjxvL — AEMET (@AEMET_Esp) October 12, 2025

Agenția meteo a prognozat 180 de milimetri de ploaie în 12 ore în delta fluviului Ebro.





Protecţia Civilă catalană a emis în special o alertă telefonică prin care îndeamnă locuitorii din regiunea Montsia, la sud de Tarragona, să evite deplasările şi apropierea de căile navigabile.



Preşedintele guvernului regional, Salvador Illa, s-a alăturat apelului pe reţelele de socializare, îndemnând cetăţenii să dea dovadă de „prudenţă maximă”.



Serviciile de urgenţă catalane au publicat date privind apelurile primite, indicând o creştere accentuată de la ora 15:00 GMT, cu 142 de cazuri înregistrate.



„Se înregistrează inundaţii în unele locuri”, a indicat anterior Aemet pe X.



Au început să fie semnalate perturbări ale transporturilor, în special din cauza inundării unor secţiuni de căi ferate şi de autostrăzi.



Această ultimă alertă vine după ce regiunea Valencia (est), care anul trecut a suferit cele mai mortale inundaţii pe care le-a cunoscut Spania în ultimele decenii, a ieşit relativ nevătămată dintr-o nouă alertă roşie declarată vineri.



Aeroportul din Ibiza, o insulă din largul coastelor regiunii Valencia, a trebuit să suspende pentru scurt timp operaţiunile sâmbătă, înainte de a le relua.



Oamenii de ştiinţă spun că schimbările climatice cauzate de om intensifică fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi ploile puternice care provoacă inundaţii.