O ambarcațiune a Gărzii de Coastă elene și o barcă rapidă în care se aflau migranți s-au ciocnit. 15 persoane au murit

2 minute de citit Publicat la 13:03 04 Feb 2026 Modificat la 13:03 04 Feb 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Hepta

Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce o barcă rapidă s-a ciocnit cu o navă a Gărzii de Coastă a Greciei în largul insulei Chios, iar căutările pentru persoanele dispărute continuă, scrie Euronews.

Tragedia a avut loc marți noaptea, când o navă a Gărzii de Coastă s-a lovit de o ambarcațiune de mare viteză care transporta migranți, în apele din apropierea insulei grecești Chios.

Din cele 25 de persoane salvate, 24 – inclusiv 11 copii – au fost internate pe insula din estul Mării Egee, situată aproape de Turcia.

Una dintre persoanele salvate a murit ulterior. De asemenea, doi membri ai Gărzii de Coastă au suferit răni ușoare, potrivit autorităților.

Nu este clar câte persoane se aflau la bordul bărcii rapide în momentul incidentului, în condițiile în care operațiunile de căutare a celor dispăruți au continuat și miercuri.

Patru nave de patrulare, două elicoptere și echipe de scafandri au participat la căutările desfășurate pe timpul nopții și continuate dimineața, iar un elicopter și cinci nave de patrulare erau încă implicate în operațiuni.

Garda de Coastă elenă a transmis, miercuri, într-un comunicat, că una dintre navele sale a observat marți seara, târziu, o barcă gonflabilă îndreptându-se spre Chios, fără lumini de navigație. În pofida semnalelor sonore și vizuale transmise de nava de patrulare, ambarcațiunea nu s-a oprit.

„În schimb, pilotul (bărcii rapide) a întors direcția, iar ambarcațiunea s-a ciocnit apoi de partea tribord a navei de patrulare a Gărzii de Coastă”, se arată în comunicat. „Forța impactului a făcut ca barca să se răstoarne și să se scufunde”.

Grecia reprezintă un punct-cheie de intrare în Uniunea Europeană pentru migranții și refugiații care fug din Orientul Mijlociu, Africa și Asia.

Alături de alte state membre ale UE, Grecia și-a înăsprit recent poziția în privința migrației, prin consolidarea patrulelor la frontieră și pe mare.

Deși aceste măsuri au redus numărul tentativelor de traversare, Grecia s-a confruntat cu o atenție internațională sporită și cu critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului privind gestionarea imigrației ilegale, inclusiv acuzații de respingeri forțate pe mare.

Anul trecut, agenția europeană pentru protecția frontierelor a deschis o anchetă privind un incident din 2023, în care o ambarcațiune s-a scufundat în largul coastei sudice a țării, provocând moartea a sute de persoane.

Peste 1.700 de oameni au murit sau au fost dați dispăruți în 2025 pe rutele de migrație către Europa, în Marea Mediterană și în Atlantic, în largul coastei Africii de Vest, a anunțat în noiembrie agenția ONU pentru refugiați.

Potrivit datelor colectate de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), aproximativ 33.000 de migranți au murit sau au dispărut în Marea Mediterană din 2014 până în prezent.