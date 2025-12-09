O bază militară de informaţii din Franţa a fost survolată de drone neidentificate. Incidentele au avut loc în trei nopți diferite

În ultimele luni, astfel de zboruri neidentificate au perturbat spaţiul aerian european. sursa foto: Getty

Drone suspecte au fost observate deasupra unei baze militare franceze specializate în informaţii, în trei nopți diferite luna trecută, au anunţat marţi Forţele aeriene şi spaţiale franceze, relatează Agerpres.

Anunțul vine la scurt timp după ce procurorii francezi au deschis o anchetă privind posibile drone detectate deasupra unei baze de submarine nucleare de pe coasta Atlanticului.

În ultimele luni, astfel de zboruri neidentificate au perturbat spaţiul aerian european, iar preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a descris ca fiind „război hibrid”. Rusia a negat în mod repetat orice implicare.

Primul incident din seria semnalată luna trecută a avut loc pe 26 noiembrie, deasupra bazei militare Creil, în nordul Franţei.

Baza găzduieşte un centru de pregătire în domeniul intelligence, a declarat colonelul Thomas Bardin, comandantul unității, pentru Le Parisien.

În aceeaşi seară, o unitate de reacţie rapidă a fost trimisă pentru a răspunde dronelor suspecte, însă elicopterul specializat a ajuns după ce acestea părăsiseră zona.

Pentru nopţile de 28 şi 30 septembrie, condiţiile meteorologice nefavorabile au făcut imposibil să se confirme dacă imaginile suspecte erau avioane comerciale sau drone, au precizat Forțele aeriene și spațiale.

Potrivit aceleiași declarații oficiale, „acest obiectiv militar sensibil nu a suferit pagube şi rămâne deplin funcţional pentru toate misiunile sale. Este în desfăşurare o anchetă. Orice legătură cu provocări străine este, în acest stadiu, prematură”.