O bombă a explodat sub mașina lui Sigfrido Ranucci, renumit jurnalist italian la televiziunea RAI

1 minut de citit Publicat la 11:09 17 Oct 2025 Modificat la 11:09 17 Oct 2025

O bombă a explodat sub mașina lui Sigfrido Ranucci, renumit jurnalist italian la televiziunea RAI. Sursa foto: Hepta

Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații "Report" difuzată pe canalul al treilea al rețelei publice de televiziune RAI, a anunţat, vineri, explozia mașinii sale, cauzată, se pare, de un dispozitiv plasat sub vehicul, în timp ce era parcat în fața casei sale din localitatea Pomezia, în apropierea capitalei italiene, potrivit Agerpres.

Mașina fiicei sale și fațada casei sale au fost, de asemenea, avariate de explozie, care nu a provocat victime.

În acest moment nu se cunoaște motivul sau autorul faptelor. Cu toate acestea, după intervenția pompierilor, cazul este anchetat de divizia de operațiuni speciale a poliției și de procurorii antimafia din Roma, care iau în considerare infracțiunea de daune agravate prin metode mafiote, potrivit informațiilor difuzate de mass-media.

A mai primit mesaje ameninţătoare

Jurnalistul a afirmat că în trecut a mai primit 'mesaje' amenințătoare, cum a fost cazul anul trecut, când a găsit la ușa casei sale mai multe gloanțe.

Evenimentul a atras condamnarea imediată a guvernului italian și a prim-ministrului său, Giorgia Meloni, care și-a exprimat într-un comunicat solidaritatea față de prezentator și 'condamnarea fermă a acestui act grav de intimidare la care a fost supus'.

'Libertatea și independența informației sunt valori de neînlocuit ale democrațiilor noastre și vom continua să le apărăm', a avertizat șefa guvernului, citată de EFE.

Ministrul apărării Guido Crosetto a calificat aceste fapte pe rețeaua socială X drept 'extrem de grave, josnice și inacceptabile', deoarece 'nu afectează doar un jurnalist, ci și libertatea de informare și de exprimare'.

În clasamentul libertății presei realizat de organizația 'Reporteri fără frontiere' în 2025, Italia a coborât pe locul 49, cu trei poziții mai jos decât în anul precedent, devenind cea mai periculoasă țară pentru jurnaliști din Europa de Vest.