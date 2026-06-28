Elveția a oprit centrala nucleară de la Beznau. Căldura extremă din Europa a devenit periculoasă pentru reactoare

O centrală nucleară din Elveţia s-a închis din cauza caniculei. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Cele două reactoare nucleare de la Beznau, din Elveția, care sunt răcite cu apă din râul Aare, au fost scoase din rețea din cauza supraîncălzirii apei. Compania energetică Axpo a anunțat decizia vineri, anunţând apoi că cele două reactoare sunt în prezent oprite. Temperatura râului Aare a atins 25 de grade Celsius, ceea ce nu permite o răcire suficientă, notează Swissinfo.

Puterea celor două reactoare fusese deja redusă marți, cel mai recent la 50%. Potrivit Axpo, temperatura râului Aare a atins 25 de grade pentru prima dată miercuri, după amestecarea completă a apei de răcire.

Axpo a precizat că, în absența unor perspective de scădere a temperaturii râului Aare, reactoarele vor fi oprite complet vineri. Cele două unități de reactoare de pe insula de pe râul Aare, din Döttingen, își suspendaseră deja temporar producția de energie electrică în iulie 2025.

Ministrul american al Energiei revoltă Europa, în plin val de caniculă

Ministrul american al Energiei, Chris Wright, a avut un mesaj revoltător pentru Europa, în timp ce continentul se confruntă săptămâna aceasta cu un val de căldură record: "Nu vă mai plângeți.

Întotdeauna mor mai mulți oameni iarna decât vara, pentru că frigul ucide mult mai mult decât căldura". Declarațiile sale au venit în timp ce guvernele din Europa avertizau că temperaturile record din această săptămână pun vieți în pericol, amintind de valul de căldură din 2022, care a ucis peste 60.000 de oameni pe continent.