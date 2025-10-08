Moment viral. O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: "Nu știu cine sunteți, domnule"

Bruno Le Maire, ministrul Apărării al Franţei. Sursa foto: Hepta

Un incident neobişnuit a avut loc la Ministerul Apărării din Fraţa, unde o centralistă a închis apelul telefonic iniţiat de ministrul Bruno Le Maire, crezând că este vorba despre o farsă, a relatat Bloomberg. "Nu știu cine sunteți, domnule", i-a răspuns angajata lui Bruno Le Maire şi, înainte să întrerupă convorbirea, i-a mai săus: "Este ora 22:00, într-o duminică, și nu e momentul pentru glume".

Cum a decurs conversaţia telefonică dintre Bruno Le Maire și centralistă

"Am spus: «Bună seara, sunt Bruno Le Maire, aș dori să vorbesc cu ministrul de interne»", a povestit Bruno Le Maire într-un interviu oferit jurnaliştilor francezi de la publicaţia Brut.

"Nu știu cine sunteți, domnule", i-a răspuns centralista, care a mai spus: "dar este ora 22:00, într-o duminică, și nu e momentul pentru glume", după care i-a închis telefonul telefonul ministrului francez al Apărării.

Episodul devenit viral dintre Bruno Le Maire şi centralistă s-a petrecut după ce s-a trezit brusc nevoit să repare o veche dispută în timp ce establishment-ul francez încerca disperat să își alcătuiască al treilea guvern într-un singur an.

În vârstă de 56 de ani, oficialul părăsise partidul de centru-dreapta Les Républicains ("Republicanii") în 2017 pentru a începe un mandat de șapte ani ca ministru de Finanțe în guvernul președintelui Emmanuel Macron. Dar duminică seara, Macron l-a readus pe Bruno Le Maire în guvern, de data aceasta ca ministru al Apărării, încercând să umple executivul cu loialiști ai săi.

Aceasta a fost o mișcare cu miză mare din partea lui Emmanuel Macron, care a văzut cum dominația sa asupra politicii franceze s-a destrămat în ultimele 15 luni, de la convocarea unor alegeri anticipate prost calculate pentru parlamentul francez.

Premierul Sébastien Lecornu către Bruno Le Maire: "Avem o problemă"

În vârstă de 47 de ani, Emmanuel Macron avea nevoie acum de sprijin din tot spectrul politic pentru a-și menține guvernul pe linia de plutire, iar potențialii aliați cereau schimbare și deferență din partea preşedintelui. Republicanii, în special, erau furioși față de perspectiva de a-l avea în cabinet pe un fost coleg care îi părăsise.

"Avem o problemă", i-a spus prim-ministrul Sébastien Lecornu lui Le Maire, într-un apel telefonic ce a avut loc între cei doi duminică târziu, după anunțul numirii de către Emmanuel Macron.

Conform declaraţiilor făcute de Bruno Le Maire într-un interviu acordat site-ului francez Brut, premierul Sébastien Lecornu l-a îndemnat să-l contacteze pe ministrul de interne Bruno Retailleau, liderul Republicanilor. Însă, Retailleau nu răspundea.

Şi, în timp ce investitori din întreaga lume urmăreau dacă Sébastien Lecornu avea vreo șansă de supraviețuire politică, Bruno Le Maire l-a sunat de două ori pe Retailleau pe numărul de telefon mobil, fără niciun răspuns.

Ulterior, a trimis un mesaj text, însă, nu a primit niciun răspuns. Astfel, în cele din urmă, proaspăt numitul șef al forțelor armate franceze a sunat la centrala ministerului lui Retailleau, unde a avut parte de o experienţă surprinzătoare.