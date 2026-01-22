O dronă care conține un dispozitiv explozibil a fost găsită în curtea unei case din Republica Moldova

Drona descoperită în curtea unei case din Republica Moldova e activǎ și conține un dispozitiv explozibil. Colaj foto: Facebook/Poliția Republicii Moldova

Autorităţile din Republica Moldova sunt în alertă, după ce a fost descoperită o dronă în curtea unei case, aflată în raionul Ştefan Vodǎ. Potrivit primelor informaţii, aparatul de zbor este activ, conține un dispozitiv explozibil, şi are o lungime de aproape 2,5 metri. Toţi oamenii aflaţi în apropiere de locul în care a fost găsită drona au fost evacuaţi.

Obiectul a fost observat de localnici joi dimineaţa, în grǎdina unei case nelocuite, aflată în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ.

"Astǎzi dimineațǎ, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grǎdina unei case nelocuite a fost depistatǎ o dronǎ cu lungimea de aproximativ 2,5 m. Experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplaseazǎ la fața locului pentru examinarea în detaliu a acesteia", au transmis într-un comunicat reprezentanţii Poliţiei din Republica Moldova.

Cercetările sunt realizate de Poliție în comun cu angajații Procuraturii, IGSU, IGPF, Armatei Naționale și serviciului de urgență.

"Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor, iar din raza locației sunt evacuați toți localnicii. Rugăm cetățenii să-și păstreze calmul și să respecte toate solicitările polițiștilor", au mai precizat, ulterior, oficialii, într-o altă postare pe Facebook-ul Poliţiei Republicii Moldova.

Poliţiştii moldoveni au transmis următoarele sfaturi localnicilor:

nu vă apropiați de obiect și nu îl atingeți sub nicio formă;

nu încercați să îl mutați, demontați sau fotografiați de aproape;

păstrați o distanță de siguranță și restricționați accesul altor persoane în zonă;

Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului.