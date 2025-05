O fabrică de pesticide a sărit în aer și a produs un nor uriaș, care a acoperit cerul, în China. Mai mulți oameni au murit

O explozie uriașă s-a produs, marți, la o uzină chimică din China, relatează CNN.

Raportările inițiale spun că în urma deflagrației au fost uciși cel puțin cinci oameni iar alți șase sunt dați dispăruți.

19 persoane au fost rănite.

Explozia a trimis în aer o coloană imensă de fum gri și portocaliu, iar unda de șoc și suflul exploziei au deteriorat clădirile din apropiere, fiind resimțite pe o distanță de mai mulți kilometri.

Autoritățile au lansat o operațiune de salvare, după cum a anunțat televiziunea de stat chineză, CCTV.

Acest incident grav s-a produs la uzina Shandong Youdao Chemical din orașul Gaomi, provincia Shandong, cu câteva minute înainte de prânz, ora locală.

Nu au fost cunoscută imediat cauza deflagrației.

Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare chineze arată norul de flăcări și fum generat în urma exploziei în timp ce acoperă clădirile dintr-un parc industrial.

Serviciile locale de pompieri și de salvare au trimis 55 de vehicule și 232 de salvatori.

Ministerul pentru situații de urgență a trimis un grup de lucru și întăriri pentru echipajele de intervenție.

Un muncitor de la o fabrică aflată la aproximativ 6 kilometri de locul incidentului a declarat că a auzit o bubuitură și a simțit un șoc și o rafală puternică de vânt.

MASSIVE EXPLOSION AT CHEMICAL PLANT IN EASTERN CHINA: A huge explosion struck the Gaomi Youdao Chemical Co. plant in Shandong province around noon today, sending thick black smoke plumes into the air and shattering windows at buildings over two miles away. The blast was strong… pic.twitter.com/dR2aj1A1vg