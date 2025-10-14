O fotografie cât o mie de cuvinte. Cum l-au sfidat jurnalistele din India pe ministrul de Externe taliban

Conferința de presă a ministrului de externe taliban al Afganistanului, la New Delhi. FOTO: captură video X

Se spune adesea că o imagine poate valora cât o mie de cuvinte. Cea publicată luni dimineață în ziarele indiene, care arată jurnaliste ocupând locurile din față la conferința de presă a ministrului de externe taliban al Afganistanului, la New Delhi, este cu siguranță una dintre ele, scrie BBC.

Conferința, a doua susținută de Amir Khan Muttaqi la ambasada afgană în decurs de aproximativ 48 de ore, a fost convocată după o uriașă controversă iscată de excluderea femeilor din prima sa întâlnire cu presă, organizată vineri. Muttaqi a declarat duminică, la conferință, că acea excludere nu a fost intenționată și nu a avut „caracter deliberat”.

„În ceea ce privește conferința de presă de vineri, aceasta a fost anunțată pe neașteptate, iar lista de jurnaliști a fost decisă în grabă, fiind una foarte specifică”, a explicat el. „A fost mai degrabă o problemă tehnică... Colegii noștri au decis să trimită invitații către o listă restrânsă de reporteri, fără nicio altă intenție.”

Organizația Națiunilor Unite a descris situația din Afganistan drept un „apartheid de gen”, întrucât femeilor și fetelor le este interzis să urmeze școala secundară sau universitatea, să meargă în parcuri ori la săli de sport. Locurile de muncă pe care le pot ocupa sunt tot mai limitate, iar guvernul taliban impune acoperirea completă a corpului și restricționează deplasările femeilor.

Guvernul taliban, care a revenit la putere în 2021, a afirmat în repetate rânduri că respectă drepturile femeilor „în conformitate cu interpretarea sa asupra culturii afgane și a legii islamice”. Diplomații occidentali susțin însă că tocmai restricțiile impuse femeilor au blocat încercările talibanilor de a obține recunoaștere internațională. Reprimarea drepturilor femeilor sub regimul lor este considerată cea mai severă din lume.

Muttaqi a sosit joi în India pentru o săptămână de discuții la nivel înalt cu guvernul, după vizite similare în Rusia, singura țară care a recunoscut oficial guvernul taliban. Delhi nu a recunoscut formal noii conducători de facto ai Afganistanului, însă, asemenea altor state, menține relații diplomatice limitate și o mică misiune în Kabul, continuând totodată să trimită ajutor umanitar. Vizita este privită ca o intensificare a relațiilor dintre cele două țări, benefică pentru ambele părți: guvernul taliban primește un impuls în eforturile sale de recunoaștere, iar India își consolidează interesele strategice și de securitate.

Vineri, Muttaqi s-a întâlnit cu ministrul indian de externe, S. Jaishankar, care a anunțat redeschiderea ambasadei Indiei la Kabul, închisă după revenirea talibanilor la putere în 2021. Conferința de presă din aceeași zi a fost însă marcată de scandal: aproximativ 16 jurnaliști bărbați au fost admişi, în timp ce femeile jurnaliste au fost oprite la poarta ambasadei. O sursă din guvernul taliban a recunoscut că femeile nu fuseseră invitate.

Ministerul indian al Afacerilor Externe (MEA) a declarat că „nu a avut nicio implicare în interacțiunea cu presa”, întrucât aceasta a avut loc în incinta ambasadei afgane. Totuși, discriminarea de gen petrecută pe teritoriul Indiei a stârnit furia politicienilor și jurnaliștilor, care au criticat guvernul pentru că a permis un astfel de incident. Liderul opoziției, Rahul Gandhi, a afirmat că, prin acceptarea desfășurării conferinței, premierul Narendra Modi „le transmite tuturor femeilor din India că sunt prea slabe pentru a fi apărate”.

FOTO: Getty Images

Asociația Editorilor din India, Corpul Presei Femeilor Indiene (IWPC) și Rețeaua Femeilor din Media (NWMI) au emis comunicate dure, calificând excluderea drept „extrem de discriminatorie”. „Chiar dacă premisele diplomatice pot invoca protecția Convenției de la Viena, aceasta nu poate justifica o discriminare flagrantă de gen în accesul la presă pe teritoriul indian”, a transmis Guild-ul. „Indiferent dacă MEA a coordonat sau nu evenimentul, este profund îngrijorător că o asemenea excludere a fost permisă fără nicio obiecție”, a adăugat organizația.

NWMI a declarat că guvernul indian are „responsabilitatea de a apăra drepturile democratice și libertățile constituționale ale femeilor, inclusiv dreptul lor la muncă și la mijloace de trai”, și ar fi trebuit să conteste „o asemenea discriminare flagrantă”. Grupul a criticat și jurnaliștii bărbați care au participat la conferință pentru că nu și-au sprijinit colegele. „În momente ca acestea, tăcerea poate fi privită ca o complicitate în normalizarea discriminării de gen”, se arată în declarație.

Pe fondul indignării crescânde din India, echipa lui Muttaqi a trimis noi invitații pentru conferința de duminică, descrisă ca un eveniment „inclusiv”, deschis tuturor reprezentanților media. Nu este clar ce anume a determinat organizarea celei de-a doua întâlniri, însă, deși nu există o confirmare oficială, s-a speculat că guvernul indian ar fi intervenit.

Conferința de duminică a fost bine frecventată, iar ministrul a primit întrebări directe despre excluderea femeilor de vineri și despre situația drepturilor fetelor și femeilor afgane. „Avem 10 milioane de elevi în școli și instituții, dintre care peste 2,8 milioane sunt femei și fete. În madrasale, educația continuă până la absolvire”, a spus Muttaqi. „Există unele limite, dar nu am declarat niciodată educația femeilor ca fiind religios haram [interzisă]; este doar amânată până la noi ordine.”

Mulți jurnaliști prezenți au contestat afirmațiile ministrului, invocând restricțiile impuse de talibani asupra fetelor și femeilor din 2021 încoace. În ultimii patru ani, fetele cu vârsta de peste 12 ani au fost excluse din sistemul educațional, iar oportunitățile de angajare pentru femei au fost drastic reduse. În ultimele săptămâni, guvernul taliban a scos din universitățile din Afganistan și cărțile scrise de femei.

Răspunsurile ministrului la întrebările suplimentare privind drepturile femeilor din Afganistan nu au fost considerate satisfăcătoare. Totuși, după cum au remarcat unii jurnaliști, simplul fapt că a fost organizată o a doua conferință de presă și că ministrul a acceptat întrebări pe tema egalității de gen poate fi privit ca un mic pas înainte.