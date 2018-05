O fotografie de la negocierile SUA-China a devenit virală. Detaliul care dezvăluie noua realitate globală

În timpul negocierilor dintre SUA și China pe tema comerțului a fost observat un detaliu care a devenit viral pe site-urile chineze de social media.

Internauții au interpretat acest lucru drept un simbol al noii scene globale.

Fotografia din parlamentarul american Bill Pascrell surprinde în partea stânga pe negociatorii chinezi, printre care se află și vicepremierul Liu He, arătând vizibil mai tineri decât reprezentanții Statelor Unite.



Internauții din China au comparat imaginea cu o fotografie din 1901, realizată cu ocazia acordului care punea capăt Răscoalei boxerilor, un episod pe care chinezii, în special Partidul Comunist, îl consideră umilitor și care a precedat sfârșitul ultimei dinastii imperiale chineze.

This was the most circulated photo of the US-China trade talk in China today pic.twitter.com/ZFAiIgUUtG