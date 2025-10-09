O imagine ChatGPT a dus la prinderea incendiatorului din Los Angeles. 12 oameni au murit atunci și case ale vedetelor s-au făcut scrum

Un bărbat de 29 de ani a fost arestat pentru provocarea incendiului devastator din Los Angeles, care a ucis 12 persoane și a distrus peste 6.000 de case în luna ianuarie. FOTO: Getty

Un bărbat de 29 de ani a fost arestat pentru provocarea incendiului devastator din Los Angeles, care a ucis 12 persoane și a distrus peste 6.000 de case în luna ianuarie. Printre miile de locuințe distruse atunci s-au aflat și casele unor celebrități precum Mel Gibson, Paris Hilton și Jeff Bridges.Procurorii americani au dezvăluit că printre probele-cheie care au dus la arestarea lui Jonathan Rinderknecht se află o imagine generată cu ajutorul ChatGPT, cu un oraș în flăcări, scrie BBC.

Considerat unul dintre cele mai distrugătoare incendii din istoria Los Angelesului, focul a izbucnit pe 7 ianuarie, în apropierea unui traseu de drumeție din zona unui cartier cunoscut pentru locuințele sale luxoase. În aceeași zi, un alt incendiu, denumit Eaton Fire, a izbucnit în zona metropolitană a Los Angelesului, provocând moartea a 19 persoane și distrugerea a 9.400 de clădiri. Cauza acelui incendiu rămâne, deocamdată, necunoscută.

Incendiul din Palisades a pârjolit peste 23.000 de acri (aproximativ 9.300 de hectare) și a provocat pagube estimate la 150 de miliarde de dolari (112 miliarde de lire sterline).

Focul, care a mistuit întregi cartiere, a făcut ravagii timp de peste trei săptămâni, afectând și zonele Topanga și Malibu. Printre miile de locuințe distruse s-au aflat și casele unor celebrități precum Mel Gibson, Paris Hilton și Jeff Bridges.

Rinderknecht a fost arestat în statul Florida și a fost acuzat de distrugere de proprietăți prin incendiere, a declarat procurorul federal interimar Bill Essayli, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Los Angeles. „Sperăm ca această arestare să aducă o formă de dreptate tuturor celor afectați”, a spus Essayli, adăugând că pot urma și alte acuzații, inclusiv pentru crimă.

Rinderknecht a apărut miercuri în fața unei instanțe din Florida, fără a formula un răspuns oficial la acuzații. El urmează să se prezinte joi la Tribunalul Federal din Orlando pentru o audiere privind eliberarea pe cauțiune. Pledoria oficială urmează să fie înregistrată la Los Angeles, în următoarele săptămâni.

Potrivit autorităților, suspectul locuise și lucrase anterior în California, dar s-a mutat în Florida la scurt timp după incendiu.

Primul focar pe care Rinderknecht l-ar fi provocat, în ziua de Anul Nou, a fost numit Lachman Fire. Deși pompierii l-au stins rapid, incendiul a continuat să mocnească sub pământ, în rădăcinile vegetației dense, până când a reizbucnit la suprafață în timpul unei furtuni de vânt, spun anchetatorii.

Oficialii au precizat că suspectul cunoștea bine zona, fiind fost rezident al cartierului Pacific Palisades. El ar fi locuit la doar un bloc distanță de intrarea în traseul Skull Rock Trailhead, locul unde ar fi aprins focul. Conform rechizitoriului, el ar fi aprins flacăra cu o sursă deschisă imediat după ce finalizase o cursă ca șofer Uber, în noaptea de Revelion. Doi pasageri călătoriseră cu el în seara respectivă, iar unul dintre ei le-a spus anchetatorilor că șoferul părea agitat și furios.

Autoritățile au folosit datele din telefonul său mobil pentru a-i localiza poziția în momentul în care incendiul a izbucnit, pe 1 ianuarie. Când a fost întrebat despre detalii, Rinderknecht ar fi mințit anchetatorii, susținând că se afla la baza traseului, nu la punctul de pornire al incendiului.

Compania Uber a declarat că suspectul nu se afla în aplicație la momentul izbucnirii focului, dar că a colaborat strâns cu Biroul Federal pentru Alcool, Tutun, Arme de foc și Explozivi (ATF) pentru a ajuta la determinarea locației sale prin GPS și alte date relevante. Uber a mai precizat că i-a blocat accesul lui Rinderknecht la platformă imediat ce a aflat de implicarea sa, menționând totodată că acesta trecuse verificările de antecedente în 2023 și la controalele anuale ulterioare.

Pe telefonul suspectului au fost descoperite și alte dovezi care îl leagă de incendiu, inclusiv videoclipuri filmate de acesta cu pompierii care încercau să stingă flăcările. De asemenea, în telefon s-au găsit înregistrări ale apelurilor repetate la 911, efectuate imediat după miezul nopții de Anul Nou. Din cauza semnalului slab, apelurile nu au fost preluate, dar o captură de ecran arată că la un moment dat a reușit să vorbească cu un dispecer.

Rinderknecht ar fi întrebat ChatGPT: „Ești vinovat dacă un foc izbucnește din cauza țigărilor tale?”, potrivit anchetatorilor. Aceștia au spus că suspectul încerca „să creeze dovezi care să-i susțină apărarea privind cauza incendiului”.

În timpul interogatoriului din 24 ianuarie, anchetatorii au observat că Rinderknecht părea nervos, iar artera carotidă îi pulsa vizibil de fiecare dată când era întrebat cine a provocat incendiul. În iulie 2024, cu cinci luni înainte de tragedie, el ar fi cerut ChatGPT să creeze o imagine cu o pădure în flăcări și o mulțime de oameni fugind. Textul care însoțea cererea către AI era. „În mijloc, sute de mii de oameni săraci încearcă să treacă de o poartă uriașă cu un semn mare de dolar. De cealaltă parte, sunt cei mai bogați oameni. Ei stau relaxați, se uită cum arde lumea, râd, se distrează și dansează.”

Cu o lună înainte de incendiu, Rinderknecht ar fi introdus un alt mesaj în ChatGPT, scriind: „Am ars Biblia pe care o aveam. A fost incredibil. M-am simțit eliberat.”

La câteva ore după arestarea suspectului, Departamentul de Pompieri al Orașului Los Angeles (LAFD) a publicat raportul After-Action Review Report (AARR) privind incendiul din Palisades, care a analizat primele 36 de ore ale intervenției. Raportul a constatat că pompierii nu dispuneau de suficiente resurse pentru a face față condițiilor extreme de vânt și uscăciune care au alimentat incendiul.

LAFD a enumerat aproape 100 de probleme cu care s-au confruntat echipele în timpul celor 25 de zile cât a durat incendiul, perioadă în care mulți pompieri au fost nevoiți să lucreze câte 36–48 de ore fără pauză.

Pompierii nu au reușit să securizeze locul unde a izbucnit incendiul, au avut dificultăți în mobilizarea echipelor aflate în afara serviciului și au reproșat conducerii lipsa de experiență în gestionarea unui incendiu de asemenea amploare. Întârzierile în transmiterea ordinelor de evacuare și problemele legate de coordonarea traficului au agravat situația.