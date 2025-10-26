O influenceriță a fost arestată, după ce a fost acuzată că ar fi "regina" unei rețele de trafic de droguri. Ce declaraţii a făcut

Melissa Said a criticat modul în care a fost capturată, după ce autoritățile i-au percheziționat cinci proprietăți din Brazilia. Sursa foto: Instagram/Melissa Said

O influenceriță din Brazilia a fost arestată după o urmărire ca în filme, fiind acuzată că ar fi "regina" unei rețele de trafic de droguri și spălare de bani, a relatat New York Post. Înainte să fie prinsă, agenţii de la Poliția Civilă din Bahia, în nord-estul Braziliei, au făcut percheziţii la cinci dintre proprietățile sale. Vedeta a descris arestarea sa drept una "rușinoasă" și a negat orice legătură cu presupusa reţea de traficanţi de droguri.

În vârstă de 23 de ani, Melissa Said era suspectată că ar conduce o grupare implicată în vânzarea de canabis și spălarea banilor. Conform sursei citate, influenceriţa este acuzată că ar fi facilitat și încurajat activ contrabanda cu substanțe interzise în Bahia și São Paulo.

Melissa Said a fost prinsă în timp ce se ascundea în casa unui prieten din Bahia, după o amplă operațiune de supraveghere și investigație. Poliția a început ancheta în 2024, după ce influencerița ar fi fost prinsă cu droguri pe un aeroport, acuzată că le oferea urmăritorilor de pe Instagram sfaturi despre cum să evite autoritățile în timpul transportului de stupefiante, a informat publicația braziliană Correio.

Jurnaliştii de la New York Post au mai scris că perchezițiile de miercuri – parte a "Operațiunii Erva Afetiva", care s-ar traduce "Iubitoare de iarbă", expresie folosită și în descrierea contului ei de Instagram – s-au încheiat cu arestarea a trei presupuși complici. Unul dintre aceştia a fost inculpat pentru trafic de droguri după ce polițiștii au confiscat 1,4 kilograme de marijuana.

De asemenea, oamenii legii au mai recuperat 270 de grame de hașiș – o formă concentrată de canabis obținută din rășina plantei de marijuana –, cantități mici de canabis, cântare digitale, pungi de plastic, telefoane mobile, carduri bancare și două autoturisme suspectate că ar fi fost folosite în activități ilegale. Identitatea celei de-a treia persoane reținute nu a fost făcută publică.

Melissa Said a criticat modul în care a fost arestată

În prezent, vânzarea de canabis este ilegală conform legislației braziliene, însă, deținerea unei cantități mici pentru uz personal nu este considerată o infracțiune.

Suspectată că ar fi condus o rețea de trafic de droguri, Melissa Said a numit arestarea sa "o rușine" și a negat orice legătură cu presupusa rețea de contrabandă interstatală. Mai mult, influenceriţa a criticat modul în care a fost capturată, după ce autoritățile i-au percheziționat cinci proprietăți din Brazilia, în urma unei anchete desfășurate pe parcursul mai multor ani, acuzând-o că ar fi transportat droguri între statele Bahia și São Paulo, au mai relatat cei de la New York Post.

"Este o rușine… nimeni în lume nu ar trebui arestat pentru că fumează marijuana", a declarat Melissa Said, potrivit sursei citate.

De asemenea, vedeta din Brazilia a respins acuzațiile conform cărora ar fi fost o traficantă de droguri sau lidera presupusei rețele de trafic.