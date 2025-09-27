O întâlnire de 53 de minute, pe ceas. Prințul Harry a venit în Marea Britanie, a băut ceai cu Regele Charles și i-a adus o fotografie

Prințul Harry și tatăl său, Regele Charles au avut o întâlnire de 53 de minute în 10 septembrie. FOTO: Getty Images

Prințul Harry și tatăl său, Regele Charles au avut o întâlnire de 53 de minute în 10 septembrie, când Ducele de Sussex a venit în Marea Britanie, scrie New York Post. Întâlnirea nu s-a încheiat cu o reconciliere oficială, dar noi detalii dezvăluie momente încărcate de emoție petrecute între tată și fiu.

Întâlnirea „deosebit de formală”, care a avut loc pe 10 septembrie, l-a făcut pe Ducele de Sussex să se simtă mai degrabă ca un „vizitator oficial” în Marea Britanie decât ca un membru apropiat al familiei, potrivit The Sun. Totuși, Harry i-a oferit tatălui său o fotografie înrămată cu familia sa - soția Meghan Markle și cei doi copii, Archie, 6 ani, și Lilibet, 4 ani.

Potrivit publicației, Regele Charles, în vârstă de 76 de ani, i-a oferit și el fiului său un cadou anticipat de ziua sa de naștere - Harry a împlinit 41 de ani pe 15 septembrie. Conform surselor, cei doi s-au întâlnit în jurul orei 17:22, când Harry a sosit cu un Land Rover la Clarence House.

După schimbul de saluturi și câteva săruturi pe obraz, cei doi au băut un ceai în privat. Harry a părăsit întâlnirea la ora 18:14 pentru a participa la o recepție organizată pentru Invictus Games. Publicația susține că „ușa regelui rămâne deschisă pentru o altă ceașcă de ceai privat data viitoare când Harry se va întoarce la Londra”, deși surse regale au declarat că Charles intenționează să respecte Acordul de la Sandringham, care a stabilit termenii plecării lui Harry din familia regală în ianuarie 2020.

Acest lucru exclude posibilitatea unui rol „pe jumătate activ” pentru Harry, care a părăsit Marea Britanie împreună cu Ducesa de Sussex în 2020 pentru a începe o nouă viață în Montecito, California. „Regele este un om iertător, dar a fost absolut clar în a respecta decizia mamei sale, conform căreia nu pot exista membri ‘pe jumătate înăuntru, pe jumătate în afara’ ai familiei regale cu atribuții oficiale”, a declarat anterior o sursă regală pentru Daily Mail.

Sursele citate de publicație au insistat că Prințul Harry nu își dorește să revină la îndatoririle sale regale sub nicio formă și vrea doar să aibă o relație cu familia sa. „Venirea sa în Marea Britanie a avut scopul de a se concentra asupra patronajelor sale și de a sprijini cauzele importante pentru el, dar și de a petrece timp cu familia și prietenii”, a declarat un purtător de cuvânt al prințului pentru The Sun.

Cât despre zvonurile potrivit cărora prințul ar fi intenționat să „submineze” relația fratelui său, Prințul William, cu regele, reprezentantul lui Harry a calificat speculațiile drept „prostii”. „Categoric nu”, a spus acesta. „Harry nu încearcă să creeze o prăpastie între Prințul de Wales și Rege.” Reprezentanții lui Charles și ai lui Harry nu au răspuns imediat solicitărilor Page Six pentru comentarii.

De la mutarea în luxosul cartier Montecito din California de Sud, cuplul a devenit părinții a doi copii — care nu și-au mai văzut bunicul, Regele Charles, din iunie 2022, de la Jubileul de Platină, din cauza preocupărilor lui Harry legate de siguranța lor.

Întâlnirea de 53 de minute a fost prima dintre tată și fiu după 19 luni. O sursă a declarat pentru Page Six că Harry i-a arătat regelui videoclipuri cu copiii săi, iar un purtător de cuvânt al prințului a spus că acesta „a fost încântat” să se întoarcă în Marea Britanie pentru reuniune.

„Evident, i-a plăcut să fie din nou în Marea Britanie, să se revadă cu vechi prieteni și colegi și, în general, să sprijine munca extraordinară a cauzelor care înseamnă foarte mult pentru el”, a adăugat reprezentantul. În timpul vizitei, Harry a făcut și o oprire la mormântul bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a.

După discuția cu Regele Charles, Harry le-a spus reporterilor că tatăl său - diagnosticat cu cancer în 2024 - se simte „foarte bine”. La începutul acestei luni, Us Weekly a relatat că reuniunea a fost declanșată de „o scrisoare scrisă de mână” trimisă de Ducele de Sussex tatălui său, în care își exprima dorința de a se reconecta. Se pare că întâlnirea a fost una emoționantă, cu „îmbrățișări și lacrimi”, iar „atmosfera a fost sinceră și pozitivă”, a dezvăluit un apropiat.

„S-au îmbrățișat strâns când s-au văzut pentru prima dată”, a declarat sursa pentru Us Weekly. „Harry a început să plângă și a fost foarte emoționant pentru amândoi. Le-a fost cu adevărat dor unul de celălalt.”