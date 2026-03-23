O invazie a SUA în Iran ar fi o „catastrofă” pentru americani, avertizează Zalujnîi: „Doar Ucraina și Rusia pot duce astfel de război”

Publicat la 09:38 23 Mar 2026 Modificat la 09:38 23 Mar 2026

Fostul comandant al armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, Valeri Zalujnîi. sursa foto: Getty Images

O eventuală invazie terestră a Statelor Unite în Iran s-ar putea transforma într-un dezastru pentru forțele americane. Tehnologiile moderne de pe câmpul de luptă și strategiile de uzură fac aproape imposibilă desfășurarea trupelor la sol în astfel de zone. Avertismentul vine de la Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fost comandant-șef al armatei ucrainene, într-un articol publicat în The Telegraph, potrivit The Ukrainean Review.

El face o paralelă între războiul din Ucraina și tensiunile tot mai mari din Orientul Mijlociu, susținând că modul în care se poartă războaiele s-a schimbat radical.

Zalujnîi spune că noile paradigme de luptă au diminuat avantajele tradiționale ale marilor puteri militare, iar exemplul Ucrainei arată că statele mai mici pot ține piept unor adversari puternici folosind tactici asimetrice.

„Viteza conflictelor din trecut din această regiune a alimentat multe iluzii. Schimbările masive de pe câmpurile de luptă din războiul ruso-ucrainean au modificat paradigma războiului. În consecință, au schimbat însăși esența capacităților de luptă ale celor care ar vrea să le testeze”, a scris acesta.

Conceptul de „zonă a morții”

Pe baza experienței din Ucraina, Zalujnîi evidențiază eficiența conceptului de „kill zone” - o zonă controlată aproape complet de drone, unde orice mișcare poate fi detectată și lovită rapid.

În cazul unei intervenții americane, Iranul ar putea aplica o strategie similară de uzură. În aceste condiții, trimiterea trupelor în astfel de zone ar deveni, spune el, o greșeală strategică fatală.

„Este foarte periculos dacă una dintre părți încearcă să testeze cum funcționează o astfel de ‘zonă de distrugere’ în teren deșertic. Ar fi un dezastru”, a avertizat generalul.

Zalujnîi a adăugat că doar trei țări au în prezent capacitatea de a duce un astfel de război modern: Ucraina, Rusia și Iran. Potrivit lui, voința politică și adaptarea tehnologică le permit să își mențină capacitățile militare la un nivel peste resursele lor economice sau demografice.

Tensiuni în creștere între SUA și Iran

Declarațiile vin în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, după un ultimatum lansat de Donald Trump privind Strâmtoarea Hormuz.

Potrivit observatorilor, SUA trimit de urgență nave de război în Golful Persic, împreună cu mii de pușcași marini, ceea ce alimentează temerile privind o posibilă operațiune terestră.

Anterior, publicația The Ukrainian Review a relatat că administrația Trump ar fi început discuții preliminare privind eventuale negocieri de pace cu Teheranul, după trei săptămâni de confruntări în regiune.