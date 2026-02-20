O navă rusească „suspectă” a intrat în apele Portugaliei. Marina spune că, în trecut, ar fi transportat materiale de război

1 minut de citit Publicat la 18:15 20 Feb 2026 Modificat la 18:15 20 Feb 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Nava SPARTA IV, înregistrată ca navă comercială, a intrat în apele portugheze la sfârșitul zilei de duminică și naviga în largul coastei orașului Nazaré miercuri seara. Marina portugheză a anunțat că monitorizează mișcările navei ruse care navighează „din sud spre nord” de-a lungul coastei portugheze, a relatat agenția de știri Lusa, citând o sursă din cadrul marinei, potrivit Euronews.

Miercuri noapte, nava SPARTA IV se afla în largul orașului Nazaré, în districtul Leiria. Aplicația de urmărire a navelor VesselFinder a indicat că nava rusă a părăsit portul Baltiisk, din enclava rusă Kaliningrad, la sfârșitul lunii decembrie.

„Navighează de la sud la nord de-a lungul coastei portugheze și se află în prezent în largul orașului Nazaré, în afara coridoarelor de trafic maritim, în zone cu adâncimi de peste 3.000 de metri”, a declarat Marina Portugheză într-un răspuns transmis presei portugheze.

Nava SPARTA IV a intrat în apele naționale duminică, la ora 20:00, și a fost monitorizată „de o unitate navală” de atunci, potrivit marinei. Monitorizarea va continua până când nava va părăsi apele naționale.

Nava, descrisă de Marina Portugheză drept „navă comercială”, a transportat în trecut materiale de război.

În ultimii ani, pe fondul diverselor acte de sabotaj care au vizat infrastructura subacvatică critică a Europei, Marina Portugheză a monitorizat trecerea prin apele naționale a peste 100 de nave rusești, inclusiv o navă spion aparținând unei organizații legate de Ministerul Apărării din Moscova.

Numai în 2025, conform cifrelor marinei, 69 de nave rusești au fost monitorizate în apele portugheze.

În plus, au fost efectuate 373 de acțiuni de monitorizare asupra navelor din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei la trecerea acestora prin apele portugheze, a declarat marina la începutul acestui an.