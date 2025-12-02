O nouă destinație preferată de turiști pentru peisajele spectaculoase elimină vizele pentru români

Bolivia are o bogată moștenire culturală și peisaje naturale uimitoare. FOTO: Hepta

Guvernul bolivian a anunţat luni eliminarea vizelor pentru vizitatori din mai multe țări, inclusiv din România, pentru a stimula turismul, potrivit Agerpres, care citează EFE.

"Aceasta este o primă măsură care va fi însoţită de altele pentru a se asigura că informaţiile despre imigraţie şi fluxurile la frontieră generează securitate", a declarat ministrul de externe Fernando Aramayo, într-o conferinţă de presă.

Bolivia, cu bogata sa moștenire culturală, peisajele naturale uimitoare și frumusețea de la mare altitudine, este deja o destinație de vis pentru mulți călători. Odată cu eliminarea barierelor de vize, țara este acum pregătită să devină și mai accesibilă.

Aramayo a indicat că decizia răspunde nevoii ca activitatea turistică să genereze valută, cu venituri estimate între 2026 şi 2029 la cel puţin 320 de milioane de dolari.

Ministrul de externe a făcut anunţul alături de preşedintele Rodrigo Paz şi de ministrul turismului durabil, Cinthya Yanez, la Casa Guvernului din La Paz.

El a afirmat totodată că obligativitatea vizelor impusă începând cu 2008 turiştilor din mai multe ţări a fost o măsură "ideologică şi antieconomică" care a reprezentat "o pagubă" pentru ţară, afectând nu doar vizitatorii, ci şi generarea de venituri pentru afacerile locale.

La rândul său, preşedintele bolivian a subliniat că obligativitatea vizelor pentru turiştii din mai multe ţări a provocat Boliviei pierderi de "peste 80 de milioane de dolari în venituri" şi că această obligativitate "în loc să fie benefică, a fost dăunătoare".

Bolivia vrea să transforme turismul într-o prioritate

Paz a indicat că, de acum încolo, politicile ministerelor "vor avea o abordare transversală" cu Ministerul Turismului Durabil şi a subliniat că această activitate este "o prioritate".

Anul trecut Bolivia a primit 650.000 de vizitatori, fără a-i contabiliza pe cei care au intrat în scop de afaceri, în timp ce Peru a primit peste 3,5 milioane, ceea ce a dus la discuţii despre necesitatea stimulării turismului bolivian.

La rândul său, ministrul turismului a indicat că, din 2007, când s-a impus obligativitatea vizelor pentru cetăţenii americani şi, ulterior, pentru cetăţenii altor ţări, Bolivia a pierdut aproximativ "900 de milioane de dolari"

"Experienţa regională şi internaţională arată că intrarea fără vize pentru turişti îmbunătăţeşte veniturile în sectoare precum gastronomia, hotelurile, artizanatul şi ghizii turistici", a declarat Yanez.

Săptămâna trecută, Bolivia şi-a prezentat programul de dezvoltare a unui nou brand de ţară bazat pe principiile consolidării turismului, facilitării migraţiei, asigurării siguranţei turiştilor, promovării turismului la nivel internaţional şi reglementării ofertei.