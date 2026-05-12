O nouă înșelătorie prin care hoții fură sume uriașe de pe card. Cum îți golește contul "escrocheria POS"

1 minut de citit Publicat la 12:02 12 Mai 2026 Modificat la 12:02 12 Mai 2026

Autoritățile italiene avertizează asupra unei noi metode de fraudă care se răspândește în supermarketuri. Sursa foto: Getty Images

În spatele unui zâmbet blând și al unei solicitări de donație pentru copiii bolnavi se ascunde o înșelătorie care afectează clienţii în unele supermarketuri din Italia. Noua schemă de fraudă poate lăsa victimele fără până la 2.000 de euro în doar câteva secunde, relatează Rai News. Poliţiştii italieni au descris modul de operare al hoţilor.

Conform sursei citate, oficialii de la Poliția Locală din Giudicarie, Italia, au lansat un avertisment pe rețelele de socializare, dezvăluind modul în care funcționează această fraudă sofisticată.

Oamenii legii au transmis că există persoane se prezintă drept voluntari ai unor organizații caritabile, se apropie de clienți și solicită o donație modestă, de regulă 10 euro, spunând că banii sunt destinați copiilor bolnavi.

Înșelătoria se bazează pe tehnologie manipulată. Altfel spus: pe ecranul POS-ului apare suma corectă, respectiv 10 euro, pentru a nu trezi suspiciuni, însă, în realitate, dispozitivul este conectat la un computer sau la un software care transmite către bancă un ordin de plată mult mai mare.

Odată ce victima apropie cardul sau telefonul pentru plată, "retragera" este efectuată instantaneu, pentru sume care pot ajunge aproape de 2.000 de euro, au avertizat poliţiştii italieni.

De multe ori, persoana păgubită nu primește bon fiscal și observă lipsa banilor abia câteva ore mai târziu, verificând aplicația bancară sau după ce primește o alertă de la bancă.

Poliția atrage atenția că organizațiile caritabile autentice rareori solicită donații direct printre raioanele magazinelor fără standuri oficiale sau fără aprobarea administrației.

Recomandarea autorităților este fermă: nu folosiți cardul sau telefonul pentru plăți pe dispozitive oferite de persoane necunoscute. Dacă suspectați că ați fost victima unei astfel de fraude, blocați imediat cardul și anunțați poliția.