O pensionară, condamnată de Rusia la 15 ani de închisoare, după ce a donat 600 de euro armatei ucrainene. Kievul cere repatrierea ei

1 minut de citit Publicat la 08:25 28 Aug 2026 Modificat la 08:25 28 Aug 2026

O pensionară, condamnată de Rusia la 15 ani de închisoare. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Ucraina intenționează să solicite oficial Rusiei repatrierea Svetlanei Loi, o pensionară de 70 de ani din orașul Tokmak (regiunea Zaporojie), aflat sub ocupație rusă, care a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru donații făcute către Forțele Armate ale Ucrainei, notează United24 Media.

Dmîtro Lubineț, Comisarul Parlamentului Ucrainei pentru Drepturile Omului, a anunțat solicitarea planificată în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, potrivit hromadske.

Lubineţ a declarat că instituția sa a monitorizat procedurile judiciare împotriva lui Loi și a consemnat sentința pronunțată de instanța rusă.

„Din câte știm, întreaga ei vinovăție constă în faptul că a făcut o donație către una dintre unitățile militare în timp ce se afla fizic pe teritoriul Ucrainei aflat sub ocupație temporară”, a spus Lubineţ.

Potrivit Avocatului Poporului, Ucraina intenționează să transmită solicitări părții ruse prin care să ceară repatrierea lui Loi, accesul imediat la aceasta, precum și informații oficiale privind starea ei de sănătate și condițiile în care este deținută.

Ar fi donat 600 de euro armatei ucrainene, în 24 de rate

„În prezent, pregătesc o astfel de solicitare, care va fi transmisă părții ruse mâine”, a declarat Lubineț.

Demersul vine după ce o instanță din Moscova a menținut condamnarea la 15 ani de închisoare a lui Loi. Potrivit publicației ruse Mediazona, procurorii au acuzat-o că a efectuat 24 de transferuri în valoare totală de 63.420 de ruble (aproximativ 735 de dolari) în sprijinul Forțelor Armate ale Ucrainei, în perioada ianuarie – noiembrie 2024.

O instanță controlată de Rusia în zona ocupată a regiunii Zaporojie o condamnase inițial pe Loi la 15 ani de închisoare, în luna februarie. Ulterior, aceasta a contestat sentința, însă Prima Curte de Apel din Moscova a respins apelul și a menținut pedeapsa neschimbată.

Înainte ca instanța de apel să-și anunțe decizia, Loi a început să cânte „Cântecul despre prosop” (un cântec ucrainean), pe versurile poetului ucrainean Andrii Malișko.

Într-un caz separat, o instanță controlată de Rusia în orașul Berdiansk, aflat sub ocupație temporară, a condamnat o femeie în vârstă de 74 de ani la 14 ani de închisoare pentru o contribuție de 1.500 de grivne (aproximativ 34 de dolari) către Forțele Armate ale Ucrainei.

Potrivit Radio Europa Liberă/, femeia a fost condamnată pentru înaltă trădare, după ce anchetatorii au susținut că aceasta a efectuat transferul prin intermediul unei aplicații bancare ucrainene în anul 2024.