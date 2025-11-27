O pictură de Renoir, nevăzută până acum şi în care apare fiul său, a fost vândută cu peste 2 milioane de dolari la o licitație în Paris

Publicat la 18:11 27 Noi 2025

Lucrarea lui Renoir "Child with an Apple or Gabrielle, Jean Renoir and a Little Girl" (2L), alături de alte tablouri. Sursa foto: Getty Images

O pictură necunoscută până acum a pictorului impresionist francez Auguste Renoir, în care apare fiul său, Jean, în perioada copilăriei, a fost vândută cu 2,08 milioane de dolari la o licitație organizată la Paris, a declarat un oficial de la Casa de Licitații Drouot pentru AFP, potrivit CBC News. "Am fost deosebit de surprinși de cât de proaspătă este pictura", a precizat Pascal Perrin, istoric de artă și expert în Renoir.

Tabloul în ulei, intitulat "L'enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l'artiste, Jean" (n.r.: "Copilul și jucăriile sale – Gabrielle și fiul artistului, Jean") nu fusese niciodată expusă sau vândută până acum, deși, versiuni ale lucrării au fost prezentate în muzee din Washington, D.C. și Paris, conform PBS.

Lucrarea nevăzută până acum şi vândută marţi, la Paris, a aparținut nașei lui Jean, Jeanne Baudot, prietenă și elevă a lui Renoir, care a transmis lucrarea moștenitorilor săi.

"The Child and His Toys – Gabrielle and the Artist’s Son, Jean", semnată de Pierre-Auguste Renoir înainte de 1910. Sursa foto: drouot.com

"Am fost deosebit de surprinși de cât de proaspătă este pictura. Cu alte cuvinte, este o pictură care și-a păstrat perfect culorile, care nu a fost retensionată pe pânză, retușată sau relăcuită", a declarat Pascal Perrin, istoric de artă și expert în Renoir, pentru PBS la începutul acestei luni, au mai scris jurnaliştii de la CBC News.

Considerată a fi pictată între 1890 și 1895, lucrarea îl prezintă pe cel de-al doilea fiu al artistului Auguste Renoir, care avea să devină un regizor premiat cu Oscar, așezat lângă dădaca lui, Gabrielle.

"Este excepțional, întrucât, în primul rând, este o lecție magistrală a intimității. Vedem această relație foarte tandră între Jean și Gabrielle, care știe să controleze copilul pentru ca Renoir să îl poată picta", a declarat licitatorul Christophe Joron-Derem pentru PBS.

CBC New a mai relatat că Pascal Perrin, istoric de artă și expert Renoir, a lăudat "starea excepțională a lucrării, care nu a suferit nicio restaurare", în timpul prezentării pânzei.

Pictura fusese evaluată între 1 milion și 1,5 milioane de euro și a fost achiziționată de un "cumpărător internațional", a declarat marți un reprezentant Drouot, casa de licitații care a organizat vânzarea. Cel care şi-a adjudecat tabloul de Renoir a plătit suma de 1,8 milioane de euro (n.r.: 2,08 milioane de dolari).

Jean Renoir, născut în 1894, a primit un premiu Oscar pentru întreaga carieră în 1975, cu câțiva ani înainte de moartea sa la vârsta de 84 de ani. Printre operele sale se numără clasica din anii 1930 "Marea Iluzie (La Grande Illusion)", care urmărește doi prizonieri de război francezi încercând să evadeze din captivitatea germană în timpul Primului Război Mondial.