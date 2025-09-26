O româncă a şocat Franţa. Tânăra a înjunghiat mortal un bărbat de 81 de ani şi a fost arestată pe baza unor filmări

În prezent, femeia se află încarcerată la penitenciarul din Dijon. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O tânără cu cetăţenie română a îngrozit Franţa. Ea a fost pusă sub acuzare în cadrul unei anchete legate de uciderea, cu mai multe lovituri de cuţit, a unui bărbat de 81 de ani în Tournus, în departamentul Saône-et-Loire din centrul ţării, a anunţat Parchetul, relatează AFP. Suspecta a fost reţinută pe baza unor imagini filmate de mai multe camere de supraveghere.

Suspecta, în vârstă de 24 de ani, este urmărită penal pentru "crimă precedată de o altă infracţiune", a declarat procurorul republican din Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, pentru AFP, fără a preciza natura infracţiunii anterioare.

Suspecta a fost încarcerată la penitenciarul din Dijon, a adăugat el.

Ea a fost arestată pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere şi a mărturiilor. Este suspectată de uciderea unui bărbat de 81 de ani, sâmbătă dimineaţă, în apropierea gării din Tournus, care a fost omorât cu mai multe lovituri de cuţit.

Iniţial, a fost deschisă o anchetă pentru omor calificat, dar aceasta a fost reclasificată în omucidere, deoarece elementele nu permiteau stabilirea premeditării, potrivit Parchetului.