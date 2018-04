O româncă de 35 de ani, împușcată în cap! În urma Marianei au rămas doi copii orfani

Mariana Veronica Sologiuc, 35 de ani, a fost impuscata in cap in 20 mai 2015 la Villa di Briano, in provincia Caserta. Vinovații, fraţii Cioffo au primit 30 de ani fiecare, pentru omor calificat, deţinerea ilegala a unei arme de foc si distrugere. Acum, in procesul de apel, pedepsele lor au fost reduse la 14 ani fiecare.

Mariana Veronica Sologiuc, originara din comuna Cacica, judeţul Suceava, a fost gasita moarta,impuscata in cap, executata in stil mafiot, in zorii zilei de 21 mai 2015, in spatele bisericii Madonna din Briano. Cele trei focuri de pistol care au pus capat vieţii sale au fost trase de doi frati din Villa di Briano. Masina sa a fost gasita, arsa, dupa cateva zile, nu departe de locul crimei, pe campurile din San Marcellino informează stirilekanald.ro.