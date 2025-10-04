„O schimbare fundamentală de atitudine”. Trump vrea să ajute Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Administrația Trump intenționează să ajute Forțele Armate ale Ucrainei să își extindă atacurile asupra instalațiilor energetice rusești. Doar în septembrie, atacurile au cauzat închiderea a cel puțin cinci rafinării și au afectat regiuni de la Orientul Îndepărtat până în Rusia Centrală din cauza lipsei de combustibil. Potrivit NBC News, citând trei oficiali familiarizați cu situația, asistența serviciilor secrete americane planificată pentru Kiev va fi folosită pentru a viza infrastructura energetică şi reprezintă "o schimbare fundamentală de atitudine" din partea lui Trump, scrie Moscow Times.

"Noile măsuri sunt menite să ajute Kievul să înțeleagă mai bine desfășurarea mijloacelor de apărare aeriană și să cartografieze rutele de atac, sporind astfel eficiența dronelor și rachetelor cu rază lungă de acțiune existente", au explicat publicatiei Financial Times persoane implicate în discuții.

Aceasta va marca prima extindere a asistenței de informații oferite Ucrainei de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Surse din cadrul FT mai spun că această cooperare extinsă va acoperi utilizarea oricăror arme noi cu rază lungă pe care SUA le-ar putea vinde aliaților NATO pentru livrare către Ucraina. Trump a instruit departamentele Apărării să se pregătească pentru schimb de informații, potrivit surselor citate. O sursă apropiată discuțiilor de la Casa Albă a descris acest pas ca fiind o "schimbare fundamentală a atitudinii" din interiorul cercului lui Trump privind situația din Ucraina.

Însuși Președintele a intensificat retorica împotriva Rusiei în ultima lună, numind-o un "tigru de hârtie" și afirmând că Ucraina poate câștiga războiul și recâștiga toate teritoriile ocupate. Totodată, el a cerut măsuri pentru oprirea exporturilor de petrol și gaze rusești — deși, până în prezent, nu a luat astfel de decizii.

Deficitul de combustibil care cuprins Rusia în urma atacurilor ucrainene asupra unor rafinării majore a forțat autoritățile să crească achizițiile de benzină din Belarus și chiar să importe combustibil din China și alte state asiatice.

Până la sfârșitul lui septembrie, 38 % din capacitatea de rafinare a Rusiei (echivalentă a 338.000 de tone pe zi) era inactivă. Șaptezeci la sută din această perioadă de nefuncționare se datorează atacurilor cu drone, care au vizat peste 20 de rafinării majore din august până acum. Luna trecută, alte patru rafinării au fost nevoite să suspende activitatea, inclusiv rafinăria Kinef din regiunea Leningrad (a doua ca mărime din Rusia) și rafinăria Ryazan a Rosneft, una dintre cele mai importante.