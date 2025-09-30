O școală din Indonezia s-a prăbușit în timp ce elevii se rugau: trei morți și zeci de dispăruți. ”De sub dărâmături se aud plânsete”

O școală din Indonezia s-a prăbușit în timp ce elevii se rugau. FOTO Getty Images

Cel puțin trei copii au murit și zeci sunt date dispăruți după ce clădirea unei școli islamice s-a prăbușit luni în Sidoarjo, Indonezia, în timp ce elevii se rugau. Autoritățile din Indonezia spun că echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare contracronometru pentru a scoate de sub dărâmături 38 de elevi și muncitori despre care se crede că sunt încă în viață, scrie BBC.

Bilanțul morților a crescut marți la trei, după ce doi elevi răniți grav au murit la spital, potrivit agenției de căutare și salvare din Surabaya. Alte 101 persoane au fost rănite și transportate la spitale, unele dintre ele fiind în stare critică.

Clădirea școlii islamice Al Khoziny, un internat tradițional, s-a prăbușit în timp ce zeci de elevi, cu vârste între 12 și 17 ani, erau la rugăciune.

Potrivit agenției pentru gestionarea dezastrelor, structura cu două etaje avea o fundație instabilă și nu putea susține greutatea lucrărilor pentru adăugarea a încă două niveluri. Fetele, care se rugau într-o altă parte a clădirii, au reușit să scape nevătămate.

Echipele de salvare spun că există în continuare speranțe să găsească supraviețuitori, deoarece de sub dărâmături se aud strigăte și plânsete.

„Trebuie să acționăm cu mare atenție, pentru că structura este instabilă”, a declarat Nanang Sigit, șeful agenției de căutare și salvare din Surabaya.

Operațiunile sunt desfășurate fără întrerupere pentru a profita de „timpul de aur” în care șansele de supraviețuire sunt cele mai mari. Până acum, 332 de persoane din 56 de agenții au fost implicate în intervenție.

Elevii care au reușit să scape au povestit momentele dramatice

Muhammad Rijalul Qoib, elev în clasa a VII-a, a relatat că sute de oameni se rugau când au auzit zgomote de pietre căzând, din ce în ce mai puternice. El a fugit afară, a fost lovit de bucăți din acoperiș, dar a reușit să iasă din moloz. Un alt elev, Sofa, a declarat că a văzut colegi cu răni grave și oase rupte.

Unul dintre elevii decedați, identificat drept Maulana Alvan Ibrahimavic, era nou în școală, după ce absolvise recent ciclul primar și se înscrisese la internatul islamic în urmă cu aproximativ patru luni. Poliția i-a escortat trupul la casa funerară luni seară, iar înmormântarea a avut loc marți dimineață.

Ministerul Afacerilor Religioase, sub a cărui autoritate se află aceste instituții educaționale, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a promis o monitorizare mai strictă a standardelor de siguranță. Multe astfel de școli funcționează informal, fără reglementări stricte sau inspecții constante, iar supravegherea este limitată.

Îngrijitorul școlii, KH Abdus Salam Mujib, și-a cerut scuze familiilor și a declarat că tragedia s-a produs „din voia lui Dumnezeu”, exprimându-și speranța că „Dumnezeu va aduce ceva mai bun în loc”. Autoritățile avertizează că bilanțul ar putea crește pe măsură ce căutările continuă.