O tânără speranța a filmului s-a stins! Moartea ei a stârnit multă durere

Sursă foto: Facebook

Starul CBBC Mya-Lecia Naylor a murit la vârsta de 16 ani. Vestea tristă a fost dezvăluită de managerul ei:

”Este o mare durere să anunț moartea ei. Mya-Lecia Naylor a murit. A fost foarte talentată și ne va fi dor de ea foarte mult. Dragostea și gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii ei în acest moment dificil”.

Cauza ei de deces nu este încă cunoscută.

Mya-Lecia a jucat în show-ul CBBC Millie Inbetween ca Fran, precum și în seria televizată "Almost Never", scrie The Miror.

A apărut, de asemenea, în emisiunea BBC Absolutely Fabulous, în rolul lui Jane în 2004.