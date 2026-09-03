O țară din UE a plătit 70 de milioane de euro pe obuze stricate „made in India”, pentru Ucraina. Ministrul apărării a demisionat

Obuze de artilerie, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty images

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, și-a dat demisia miercuri, după ce și-a asumat „responsabilitatea politică” în urma unui scandal de legat de achiziții de armament pentru Ucraina, informează Euractiv.

„Un lider trebuie să aibă curajul de a-și asuma responsabilitatea”, a spus Pevkur.

Demisia ministrului estonian al Apărării a survenit după ce Estonia a încercat să a furnizeze Ucrainei obuze de artilerie de calibru mare, în cadrul unui contract estimat la peste 70 de milioane de dolari, folosindu-se de profiturile din dobânzile generate de activele rusești înghețate.

Estonia a fost de acord să cumpere muniție în valoare de zeci de milioane de euro de la Datasel, un producător de muniție deținut de indieni, cu sediul în Italia, în cadrul unui program de livrare strict de șase până la opt luni. Achiziția a fost finanțată prin mecanismul UE care permite statelor membre să folosească profituri obținute de pe urma activelor rusești înghețate, pentru a sprijini Ucraina.

Oficialii estonieni au recunoscut că achiziția implica riscuri mai mari decât de obicei din cauza urgenței de a furniza Ucrainei muniția. Dar, potrivit unui oficial estonian, inspecțiile ulterioare au constatat că, de fapt, o parte din muniții nu respecta standardele necesare.

Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare a reziliat contractele. Mass-media estoniene au dezvăluit că între 60 și 70 de milioane de euro în plăți anticipate sunt blocate în această dispută juridică.

Într-un comunicat remis Euractiv, compania Datasel se consideră „victima” acestei dispute juridice și că nu au fost identificate probleme de calitate în inspecțiile efectuate conform contractelor.

„Contractele dintre părți implicau un lanț de aprovizionare internațional complex și, așa cum este tipic pentru proiecte de acest fel, executarea lor a necesitat multiple aprobări, autorizații și avize care implicau diverse guverne, autorități de reglementare și alți actori din diferite jurisdicții,” a adăugat compania. „În timpul proiectului, anumite aprobări guvernamentale și de reglementare au fost întârziate din cauza unor probleme și cerințe legate de documentația relevantă și procesele de aprobare”.