O țară îi întoarce spatele lui Elon Musk. Compania Starlink este la al doilea eșec regional și a fost acuzată că operează fără licență

2 minute de citit Publicat la 23:45 24 Mar 2026 Modificat la 23:53 24 Mar 2026

Elon Musk s-a confruntat cu un refuz în Namibia, unde companiei Starlink nu i s-a permis să opereze. Foto: Getty Images

Compania Starlink, deținută de Elon Musk, s-a lovit de refuzul autorităților din Namibia la oferta de a furniza țării servicii de internet prin satelit, iar respingerea formulată de oficialii de la Windhoek marchează al doilea eșec regional pentru controversatul multi-miliardar, relatează BBC.

CRAN, Autoritatea de Reglementare în Comunicații din Namibia a anunțat decizia de respingere a solicitării fără a oferi motive detaliate pentru refuzul său.

CRAN a precizat însă că filiala din Namibia a Starlink nu avea acționariat local.

Legea namibiană prevede ca cel puțin 51% din acțiunile oricărei companii de telecomunicații să fie deținute de cetățeni ai țării sau de entități juridice locale.

Starlink nu a comentat imediat decizia.

Firma lui Musk operează în aproximativ 25 de state africane, dar s-a confruntat cu provocări de reglementare în altele, inclusiv în Africa de Sud, țara natală a miliardarului, unde Starlink nu a reușit să pătrundă, amintește BBC.

Starlink, somată în Namibia să-și înceteze imediat operațiunile pentru că funcționează fără licență

Namibia este o fostă colonie a Germaniei și s-a aflat sub controlul regimului segregaționist alb din Africa de Sud până când și-a obținut independența, în 1990.

Ulterior, țara a adoptat politici care vizează creșterea ponderii proprietății locale în afaceri și combaterea inegalității rasiale.

Pe site-ul său web, Starlink declară că a înființat o companie locală care va colabora cu firme namibiene și va crea oportunități de angajare.

Legat de respingerea solicitării formulate de compania lui Elon Musk, CRAN a precizat că își poate reconsidera decizia "fie din proprie inițiativă, fie în urma unei petiții depuse de o parte vătămată" în termen de 90 de zile.

În 2024, autoritatea de reglementare namibiană a emis un ordin împotriva Starlink, acuzând compania că operează fără licență și cerându-i să înceteze imediat toate operațiunile din țară.

De asemenea, CRAN a sfătuit publicul să nu achiziționeze terminale Starlink și să nu se aboneze la serviciile sale, deoarece acest lucru ar fi ilegal.

Musk tună și fulgeră împotriva "legilor rasiste" din Africa de Sud

Musk, care s-a născut în Africa de Sud în 1971 înainte de a se muta în Canada la sfârșitul anilor '80 și apoi în SUA, unde a devenit cel mai bogat om din lume, a dat vina pe "legile rasiste privind proprietatea" pentru eșecul companiei sale de a intra pe piața sud-africană.

Într-o postare pe X, anul trecut, miliardarul s-a plâns că i s-a interzis să opereze în Africa de Sud "pur și simpu pentru că nu este negru".

El a criticat vehement politicile țării de emancipare economică a persoanelor de culoare, susținând că acestea acționează ca o barieră în calea investițiilor străine.

Guvernul de la Pretoria a respins aceste acuzații, comunicând că "Starlink este binevenită să opereze în Africa de Sud, cu condiția să respecte legile locale".

De asemenea, autoritățile sud-africane au menționat că peste 600 de companii din Statele Unite ale Americii, inclusiv gigantul IT Microsoft, "operează și prosperă" în această țară, cu respectarea legislației.

Politicile de emancipare a persoanelor de culoare au fost introduse după încheierea dominației minorității albe în 1994, în încercarea de a combate efectele nedreptăților rasiale din trecut.

A fost adoptată o legislație ce impune investitorilor să acorde firmelor locale "de culoare" o participație de 30% în afacerile din țară.

Starlink oferă servicii de internet prin intermediul unei rețele uriașe de sateliți și se adresează persoanelor care locuiesc în zone îndepărtate și care nu pot avea acces la internetul de mare viteză livrat în mod clasic.