Elon Musk vrea să construiască un „soare conștient” în spațiu: „Este singura soluție”

Proiectul ar urma să folosească tehnologiile dezvoltate pentru Starlink și rachetele Falcon. Foto: Getty Images

Elon Musk a creat ceea ce ar putea deveni cea mai valoroasă companie privată din lume, estimată la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari, după ce a decis să unească SpaceX, compania sa aerospațială, cu xAI, firma specializată în inteligență artificială, potrivit techradar.com.

SpaceX a preluat oficial xAI, rezultând, potrivit comunicatului semnat chiar de Musk, „cel mai ambițios motor de inovație integrat vertical, de pe Pământ și din afara lui”. Musk este director general al ambelor companii.

Anunțul vine în contextul în care SpaceX plănuiește să lanseze până la un milion de sateliți în următorii ani, cu scopul de a muta infrastructura de calcul pentru inteligența artificială din atmosfera Terrei direct pe orbită.

Ideea pornește de la premisele teoretice ale spațiului: spațiu practic nelimitat și energie solară abundentă. În acest fel, cererea tot mai mare pentru putere de calcul necesară dezvoltării AI ar putea fi susținută fără constrângerile existente pe Pământ.

„Pe termen lung, AI-ul în spațiu este singura soluție pentru scalare”, susține Musk. „Pentru a valorifica chiar și o milionime din energia Soarelui ar fi nevoie de peste un milion de ori mai multă energie decât consumă întreaga noastră civilizație în prezent.”

Soarele conștient ar fi format din constelații de sateliți

Soluția propusă este construirea unui „soare conștient” artificial, format din constelații de sateliți care să funcționeze ca centre de date orbitale. Proiectul ar urma să folosească tehnologiile dezvoltate pentru Starlink și rachetele Falcon, bazându-se pe întreaga expertiză a SpaceX.

Viitoarele lansări ale rachetei Starship ar urma să ducă treptat tot mai multă putere de calcul în spațiu, obiectivul fiind lansarea anuală a unui terawatt de capacitate de calcul AI. Pe termen lung, sunt luate în calcul și instalații pe Lună.

„Capacitățile pe care le vom debloca prin transformarea centrelor de date spațiale în realitate vor permite baze autonome pe Lună, o civilizație pe Marte și, în cele din urmă, extinderea în Univers”, a afirmat Musk.

„Două tehnologii aflate la granița extremă a inovației”

Potrivit Reuters, tranzacția ar putea atrage atenția autorităților de reglementare, mai ales în perspectiva unei listări publice (IPO) a SpaceX. Cu toate acestea, analiștii consideră că fuziunea are logică economică, combinând veniturile din sectorul spațial cu cele din inteligența artificială.

Emma Wall, strateg-șef de investiții la Hargreaves Lansdown, a declarat pentru BBC că fuziunea aduce împreună „două tehnologii aflate la granița extremă a inovației”, dar a avertizat că beneficiile concrete pentru utilizatorii de pe Pământ nu vor fi vizibile mai devreme de un deceniu.

Musk nu este singurul care vede viitorul centrelor de date AI în spațiu. Google, Amazon și Nvidia au susținut ideea, iar Google intenționează să lanseze un prim proiect de acest tip în 2027.

Totuși, nu toți experții sunt convinși. Economistul spațial Pierre Lionnet, de la Eurospace, a declarat pentru New York Times că ideea reducerii costurilor operaționale în spațiu până la un nivel viabil este „complet nerealistă”.

În schimb, Phil Metzger, profesor de fizică la Universitatea Central Florida, este mai optimist. „Ca model de afaceri, este plauzibil”, a spus el, menționând că discuțiile economice pe acest subiect sunt în continuă evoluție.

Cert este că, deși planul pare încă departe de concretizare, centrele de date AI orbitale se pregătesc de lansare, iar o nouă cursă spațială începe să se contureze.