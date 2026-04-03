Albania a intrat în alertă, după ce SUA au anunţat că există ameninţări din partea Iranului. Şi Bulgaria a fost avertizată

2 minute de citit Publicat la 14:21 03 Apr 2026 Modificat la 14:48 03 Apr 2026

SUA au avertizat Albania că regimul de la Teheran ar viza obiective pe teritoriul acestui stat NATO.

Autoritățile din Albania sunt în alertă după ce ambasada Statelor Unite la Tirana a avertizat cu privire la posibile amenințări la adresa țării din partea regimul de la Teheran, scrie Euronews.

Evoluția vine după ce Bulgaria, o altă țară din sud-estul Europei, membră NATO și UE, a confirmat că a primit un avertisment din partea Iranului, din cauza faptului că ar fi permis aviației militare a Statelor Unite să utilizeze aeroporturile sale.

Și România a fost nominalizată de regimul de la Teheran.

"România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război", a declarat ambasadorul iranian la Sofia, Ali Reza Irvash, după ce a amenințat că bazele militare folosite împotriva Iranului ar putea deveni "ținte legitime".

În ceea ce privește Albania, ambasada americană de la Tirana a menționat că grupuri având conexiuni cu Iranul ar putea viza cetățeni americani și entități afiliate SUA din în țara balcanică.

La rândul lor, autoritățile albaneze au transmis că instituțiile de securitate ale țării sunt în alertă maximă.

Președintele albanez spune că este informat permanent în legătură cu amenințările potențiale

Într-un comunicat emis joi, biroul președintelui albanez Bajram Begaj a declarat că șeful statului este în contact zilnic cu Consiliul Național de Securitate și este informat permanent cu privire la toate amenințările potențiale.

"Președintele este informat despre fiecare situație și scenariu, precum și despre toate măsurile luate în temeiul protocoalelor de securitate", a comunicat președinția, adăugând că "rămâne la niveluri extrem de înalte" coordonarea cu partenerii internaționali.

Albania este membru NATO, dar nu și UE.

Consiliul Național de Securitate reunește oficiali de rang înalt ai statului pentru a evalua riscurile și a recomanda măsuri, dar nu are prerogativa de a lua decizii obligatorii.

Avertismentul SUA pentru Albania: Grupurile proxy sponsorizate de Teheran ar putea viza și membrii opoziției iraniene

Potrivit ambasadei americane, regimul de la Teheran ar putea amenința nu doar cetățeni și entități SUA, ci și membri ai opoziției iraniene care se află în Albania.

Conform misiunii diplomatice, spațiile publice, inclusiv zonele turistice, centrele comerciale, hotelurile, restaurantele și cluburile, s-ar putea afla pe lista potențialelor obiective ale grupărilor teroriste sponsorizate de regimul iranian.

În cazul Bulgariei, avertismentul a fost livrat direct de Teheran.

Bulgaria a ascuns avertismentul Teheranului pentru a nu panica populația

Autoritățile de la Sofia au confirmat că Iranul a trimis, luna trecută, o notă diplomatică prin care avertiza statul membru NATO să nu permită aeronavelor militare americane să utilizeze aeroporturile sale pentru operațiuni ce vizează republica islamică.

Avertismentul a urmat relatărilor din presă despre avioane militare americane observate pe aeroportul din capitala Sofia.

Nadejda Neynski, fost ministru bulgar de Externe, a descris mesajul ca fiind "semnificativ".

"Este o practică diplomatică normală în perioade de criză. Nu este o amenințare, ci un avertisment", a afirmat ea.

Neynski a precizat că Sofia a asigurat Teheranul că țara nu este implicată în nicio activitate militară împotriva Iranului și că nu a autorizat zboruri militare de luptă sau de realimentare pe teritoriul său.

Fostul ministru a recunoscut că situația nu a fost făcută publică mai devreme pentru a evita panicarea populației.