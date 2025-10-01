Oana Ţoiu a anunţat în ce constă parteneriatul României cu Ucraina: "Construim drone defensive pentru viitor". Foto: Oana Ţoiu / Facebook

Ministra de Externe a României a punctat, într-un interviu pentru Reuters, că ţara noastră va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO. România speră să inițieze rapid producția pe teritoriul său de drone defensive cu Ucraina pentru uz intern, precum și pentru aliații Uniunii Europene și NATO, a declarat Ţoiu.

„Credem că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în apărarea aeriană. Așadar, ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a afirmat şefa diplomației române.

„Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, a spus ea în marja reuniunii anuale a liderilor mondiali de la Adunarea Generală a ONU, care s-a încheiat luni.

Tensiunile cu Moscova s-au intensificat în ultimele săptămâni, după ce Estonia a acuzat Rusia că a trimis avioane de vânătoare în spațiul său aerian, iar avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei. România a mai declarat că avioanele sale aproape au atacat o dronă care a intrat în spațiul său aerian.

Toiu a mai spus că România a aprobat o prezență sporită a trupelor americane pe teritoriul său pentru a sprijini operațiunile de realimentare în Orientul Mijlociu, deși a refuzat să ofere cifre.

De la revenirea lui Trump la putere, aliații europeni au fost îngrijorați de potențialele reduceri ale nivelului trupelor americane în Europa, în prezent în jur de 80.000, pe măsură ce îngrijorările lor cu privire la amenințarea din partea Rusiei cresc.

Baza Mihail Kogălniceanu, punct-cheie pentru NATO

România intenționează să investească peste 2,5 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogălniceanu în următorii ani, extinzându-i capacitatea de a găzdui 10.000 de soldați români și aliați.

Un oficial american al apărării a declarat: „Nu suntem în măsură să discutăm despre termene operaționale specifice, cifre sau mișcări de forțe.”

„Statele Unite se coordonează în mod curent cu aliații și partenerii, inclusiv cu România, pentru a ne asigura că suntem pregătiți să protejăm personalul, interesele și forțele americane din regiune și să contribuim la descurajarea și apărarea colectivă a NATO, conduse din ce în ce mai mult de Europa.”