Ungaria sfidează apelul lui Trump și nu renunță la petrolul rusesc. „E frumos să visăm”

Ministrul de externe spune că a obține energie din altă parte este un „vis frumos”, descriind oficialii din vestul Europei drept „fanatici”. sursa foto: Getty

Ungaria nu se va desprinde de aprovizionarea cu energie din Rusia, a declarat ministrul de externe al țării pentru The Guardian, în ciuda cererii Casei Albe ca aliații NATO să oprească importurile de petrol rusesc.

Donald Trump a cerut Europei să înceteze importurile de petrol rusesc, însă, într-un interviu acordat la marginea celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, Peter Szijjarto a spus: „Nu putem asigura aprovizionarea sigură cu produse energetice pentru țara noastră fără petrol sau gaze din Rusia”, adăugând că „înțelege” abordarea lui Trump.

„Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică”, a spus el. „E frumos să visezi la cumpărarea de petrol și gaze din altă parte decât Rusia… dar putem cumpăra doar de acolo unde avem infrastructură. Iar dacă ne uităm la infrastructura fizică, este evident că fără livrările din Rusia este imposibil să asigurăm aprovizionarea sigură a țării”, precizează acesta.

Declarațiile lui Szijjarto au venit după ce Trump a condiționat noile sancțiuni împotriva Rusiei de decuplarea NATO de la aprovizionarea cu energie rusească.

„Sunt pregătit să impun sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate națiunile NATO au fost de acord și au început să facă același lucru și când toate națiunile NATO ÎNCETEAZĂ SĂ MAI CUMPERE PETROL DIN RUSIA”, a scris Trump săptămâna trecută pe platforma sa Truth Social.

Această cerere a urmat după o serie de termene-limită impuse Moscovei pentru a face progrese în încheierea războiului din Ucraina, termene care au expirat fără nicio acțiune suplimentară. Unii aliați s-au întrebat dacă Trump este cu adevărat serios în privința creșterii presiunii asupra lui Vladimir Putin sau doar pasează responsabilitatea către Europa.

Grupul ungar de stat MOL importă anual aproximativ 5 milioane de tone de petrol prin conducta Druzhba, aprovizionând rafinării din Ungaria și Slovacia. Aceste două țări s-au arătat cele mai rezistente la apelurile de a opri importurile de energie din Rusia.

Premierul ungar, Viktor Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ideologici ai lui Trump în Europa, l-a lăudat în mod repetat. Orban a criticat dur Ucraina, menținând totodată relații cordiale cu Kremlinul.

Bloomberg a relatat că UE ia în considerare restricții comerciale care ar putea reduce sau opri livrările de petrol prin conductă și că acestea ar putea fi introduse fără unanimitate, permițând altor țări europene să înfrângă veto-ul Budapestei și Bratislavei.

„Când vine vorba de cumpărarea de petrol rusesc, acum practic au rămas doar Ungaria și Slovacia”, a scris Lindsey Graham, aliat al lui Trump și unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei din cercul său. „Sper și mă aștept ca aceștia să acționeze curând pentru a ne ajuta să punem capăt acestei băi de sânge. Dacă nu, vor urma și consecințe”.

Liderii europeni au încercat să convingă Ungaria și Slovacia să renunțe la achizițiile de petrol rusesc, dar apelurile au fost ignorate.

Într-un interviu acordat The Guardian în weekend, președintele Finlandei, Alexander Stubb – unul dintre liderii europeni care vorbesc cel mai des cu Trump – a spus că există „două piste” în afirmațiile recente ale acestuia: că ar deveni mai dur față de Rusia doar dacă Europa crește tarifele la China și încetează să mai cumpere petrol rusesc.

„Prima pistă este ca Europa să înceteze să mai cumpere petrol și gaze din Rusia. Cred că Trump are perfectă dreptate în acest sens. Și aici trebuie să punem presiune pe Ungaria și Slovacia, care încă fac asta”, a spus Stubb. Întrebat ce instrumente ar putea fi folosite pentru a face presiuni asupra celor două țări, el a spus că „asta ține de Comisie”.

În schimb, Stubb a afirmat că Europa nu are „instrumente legale” pentru tarife, dar ar putea lucra la sancțiuni mai dure.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat pentru The Guardian la Kiev săptămâna trecută că sprijină apelul lui Trump către Europa de a înceta achizițiile de petrol rusesc. „Sper ca președintele Orban, la Budapesta, să audă acest mesaj și să acționeze în conformitate cu apelul președintelui Trump de a opri achizițiile de petrol rusesc. Ungaria își poate lua petrolul din sud”, a spus Sikorski.

Întrebat luni despre presiunile europene, Szijjarto a catalogat oficialii din vestul Europei drept „fanatici” și a spus că este „total imposibil să desfășori un dialog rațional, bazat pe fapte și bun-simț”.

Totuși, în timp ce relațiile cu Bruxelles rămân tensionate, relația cu SUA s-a îmbunătățit semnificativ, a adăugat el, afirmând că Ungaria este „singurul guvern european care își ține pumnii pentru victoria (lui Trump)”.

„Statele Unite sunt acum un prieten”, a spus el. „A avea președintele american ca prieten este total diferit față de momentul în care pune presiune pe tine, indiferent de ce vine de la Bruxelles, care este foarte, foarte sever”.