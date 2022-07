Odesa și Nikolaev, ținte pentru atacuri rusești lansate din Marea Neagră

Trei nave şi două submarine, dotate cu peste 30 de rachete, sunt gata de luptă după ce drapelul Ucrainei a fost din nou arborat pe această bucată de stâncă situată la câteva zeci de kilometri de granița României.

Vizate de eventualele atacuri sunt regiunile Odesa şi Nikolaev, transmite Antena 3.

Pe de altă parte, un important depozit de muniții al armatei rusești din Donbas a fost distrus de ucraineni, transmit surse ale Kievului.

Exploziile s-au ținut lanț timp de aproximativ trei ore. Nu se știe până în prezent dacă sau câți soldați ruși au fost uciși sau răniți.

În depozitul aruncat în aer se afla principala rezervă de obuze constituită de ruși în estul Ucrainei.

Specialiștii militari de la Kiev spun că atacurile asupra depozitelor de muniții ruse vor continua, mulțumită tehnicii militare de tip NATO.

In Donetsk, an ammunition depot near the railway tracks is on fire



In #Donetsk, an ammunition depot, which was located near the railway tracks, caught fire. Explosions of #Russian weapons have been going on for the third hour. pic.twitter.com/D2Tqdv7mbK