Oficiali: Epidemia de pestă porcină africană din Spania ar fi putut proveni dintr-un laborator de cercetare

Autoritățile regionale au crezut inițial că boala a început să circule după ce un mistreț ar fi mâncat hrană contaminată adusă din afara Spanie. sursa foto: Getty

Autoritățile spaniole care investighează focarul de pestă porcină africană din Catalonia analizează posibilitatea ca boala să fi scăpat dintr-o unitate de cercetare și se concentrează pe cinci laboratoare din apropiere considerate potențiale surse, scrie The Guardian.

Treisprezece cazuri ale bolii au fost confirmate la mistreți în zonele rurale din apropierea Barcelonei începând cu 28 noiembrie, iar Spania încearcă să limiteze răspândirea înainte ca aceasta să devină o amenințare serioasă pentru industria exporturilor de carne de porc, evaluată la 8,8 miliarde de euro pe an.

Autoritățile regionale au crezut inițial că boala a început să circule după ce un mistreț ar fi mâncat hrană contaminată adusă din afara Spaniei – posibil un sandviș cu carne aruncat de un șofer de camion.

Dar Ministerul Agriculturii a deschis o nouă direcție de anchetă, după ce a concluzionat că tulpina virusului identificată la mistreții morți din Catalonia nu este aceeași cu cea prezentă în alte state membre ale UE. Potrivit unui raport, tulpina identificată este similară celei detectate în Georgia, în 2007.

„Descoperirea unui virus similar cu cel care a circulat în Georgia nu exclude, așadar, posibilitatea ca originea sa să se afle într-o instalație de biocontenție”, a transmis ministerul vineri.

„Tulpina ‘Georgia 2007’ este un virus de referință folosit frecvent în infecții experimentale în facilități de biocontenție pentru a studia virusul sau pentru a evalua eficacitatea vaccinurilor aflate în prezent în dezvoltare. Raportul sugerează că virusul nu ar fi provenit din animale sau produse de origine animală din vreuna dintre țările în care infecția este în prezent prezentă”, mai explică oficialii spanioli.

Președintele regiunii Catalonia, Salvador Illa, a declarat sâmbătă că a cerut Institutului Catalan de Cercetare Agroalimentară să efectueze un audit al celor cinci unități aflate într-un perimetru de 20 km de zona focarului, care lucrează cu virusul pestei porcine africane.

„Guvernul regional nu exclude nicio posibilitate în ceea ce privește originea focarului de pestă porcină africană, dar nici nu confirmă vreo ipoteză”, a spus el. „Toate ipotezele rămân deschise. Mai întâi de toate, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat”, adaugă acesta.

Ministerul Agriculturii a confirmat 13 cazuri ale virusului – toate la mistreți găsiți morți la mai puțin de 6 km de focarul inițial. Autoritățile au analizat și cadavrele a 37 de animale sălbatice găsite în zonă, iar toate au ieșit negative.

Experții trimiși la cele 39 de ferme de porci aflate într-o rază de 20 km nu au găsit nicio urmă a bolii în rândul animalelor domestice. Peste 100 de membri ai Unității Militare de Urgențe a Spaniei au fost, de asemenea, mobilizați în zonă pentru a lucra alături de poliție și rangeri.

Pesta porcină africană, endemică în Africa, nu afectează oamenii, dar este adesea fatală pentru porci. În 2018, virusul a ajuns în China, țara care găzduiește aproximativ jumătate din populația mondială de porci.

Până în 2019, existau temeri că până la 100 de milioane de porci ar fi fost pierduți. Două ani mai târziu, virusul a fost confirmat în Germania, una dintre cele mai mari țări producătoare de porci din UE.

Spania, cel mai mare producător de carne de porc din Uniunea Europeană, a exportat anul trecut produse din carne de porc în valoare de 5,1 miliarde de euro către statele membre și aproape 3,7 miliarde de euro către piețele din afara blocului. În 2021, Spania a sacrificat 58 de milioane de porci – cu 40% mai mult decât în urmă cu un deceniu.