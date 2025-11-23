Olanda a atacat mai multe drone neidentificate la o bază militară în care se află arme nucleare NATO

1 minut de citit Publicat la 19:30 23 Noi 2025 Modificat la 19:30 23 Noi 2025

Baza Volkel. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Armata olandeză a atacat mai multe drone neidentificate, vineri seară, după ce aparatele de zbor apăruseră deasupra bazei aeriene Volkel, un spațiu NATO aflat la 40 de km nord-est de orașul Eindhoven, care găzduiește bombe focoase nucleare americane, relatează The Mocow Times, citând ministerul apărării olandez și agenții de presă internaționale. Conform autorităților de la Haga, dronele au plecat după incident și nu au putut fi urmărite.

Baza Volkel, situată în provincia olandeză Brabantul de Nord, este, conform informațiilor disponibile publicului, o bază de depozitare pentru focoase nucleare americane.

Conform informațiilor publice, instalația găzduiește aproximativ 10-15 bombe nucleare B61. De asemenea, la începutul toamnei, s-a raportat că Baza Aeriană Volkel devenise principala bază pentru aeronavele NATO în timpul exercițiilor de descurajare nucleară.

„Utilizarea dronelor la instalații militare este interzisă. Vom lua măsuri dacă este necesar”, a declarat ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, comentând situația de urgență.

Cu toate acestea, până în seara zilei de 22 noiembrie, din cauza altor drone neidentificate, autoritățile au fost nevoite să închidă traficul aerian civil și militar pe aeroportul Eindhoven, al doilea cel mai aglomerat aeroport după aeroportul Schiphol din Amsterdam.

Brekelmans a declarat că Aeroportul Eindhoven a fost închis timp de câteva ore din cauza „numeroaselor incursiuni ale dronelor”.

Potrivit ministrului, armata olandeză „a luat măsuri” - detalii suplimentare sunt ținute secrete din „motive de securitate”. Natura dronelor, cine le-a lansat, scopul și originea lor nu sunt specificate.

În ultimele luni, incursiunile în spațiul aerian european ale dronelor și ale altor obiecte au devenit un fenomen obișnuit. În septembrie, peste 20 de drone rusești au zburat în Polonia, iar alte trei aeronave militare rusești au încălcat spațiul aerian estonian timp de 12 minute.

Zborurile neautorizate ale unor drone neidentificate au dus, de asemenea, în mod repetat la închiderea temporară a unor aeroporturi din Germania, Danemarca, Spania și Norvegia. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a numit aceste incidente „război hibrid”.