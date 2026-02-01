Olanda își reevaluează „adicția” pentru tehnologia americană după scandalul cu Trump. De ce este atât de vulnerabilă țara în fața SUA

Foto: Getty Images

O aplicație de identificare care urmărește viețile olandezilor, care a căzut parțial în mâinile americanilor, a determinat Țările de Jos să își reevalueze dependența de tehnologia americană, relatează Politico.

În Olanda, aproape toți cetățenii folosesc în mod regulat aplicația de identificare online DigiD. Ea este folosită pentru diverse lucruri – programări la medic, cumpărarea unei case sau accesul la servicii publice online.

În contextul în care compania olandeză care deținea programul este în procedură de achiziție și va fi cumpărată de o companie tech americană, au apărut îngrijorări că Olanda va preda o tehnologie critică americanilor într-un moment delicat în relațiile transatlantice. Olandezii au început să fie reticenți față de folosirea serviciilor americane.

Când parlamentarii olandezi s-au reunit în comisia pentru afaceri digitale, marți, pentru a dezbate chestiunea, au primit și o petiție semnată de 140.000 de oameni prin care se cere guvernului olandez să blocheze achiziția.

„Dacă guvernul olandez va face ceva ce nu-i convine lui Trump, cu accesul la această aplicație ne poate închide toată administrația doar apăsând un buton. E un mare pericol”, se arată în textul petiției.

Dezbaterea asupra DigiD a adus la lumină un subiect care a devenit important în ultima perioadă – în condițiile în care Olanda este o veche susținătoare a relației transatlantice, iar societatea neerlandeză este construită cu tehnologie și servicii IT americane, ce se va întâmpla dacă relația cu SUA se strică, așa cum pare că se întâmplă în aceste momente de mai multe luni.

Două treimi din domeniile site-urilor guvernamentale olandeze, școlilor sau altor companii critice se bazează pe cel puțin un furnizor cloud american, conform unei cercetări făcute publice, duminica trecută, de televiziunea publică olandeză.

„Suntem cea mai iubitoare de Microsoft țară din toată lumea”, spune Bert Hubert, expert olandez în securitate cibernetică și fost avertizor de integritate. „Guvernul Țărilor de Jos folosește Microsoft mai mult dcât guvernul american”.

„Omniprezentă”

Întrebările cu privire la relația DigiD cu tehnologia americană au început în noiembrie anul trecut.

Furnizorul american de servicii cloud Kyndryl, o sucursală a cunoscutei companii IBM, a anunțat că va achiziționat Solvinity, furnizorul olandez de astfel de servicii care se ocupă și de platforma pe care funcționează DigiD, chiar dacă nu deține direct instrumentul.

DigiD este omniprezentă în viața olandezilor – „Orice vrei să faci, de la închiria o casă, de a face o programare la dentist sau la spital, trebuie să o faci prin DigiD”, spune Hubert.

Potențialul control al americanilor asupra unei astfel de aplicații esențiale a generat o opoziție puternică.

Experții spun că el ar „creștere vulnerabilitatea țării la pene, manipulări sau chiar șantaj”. Ei au trimis o scrisoare, în care explică aceste riscuri, serviciului ministerial care se ocupă de aceste achiziții.

Ei spun și că achiziția ar pune în pericol datele personale ale olandezilor.

„Riscul este că el ar deveni parte a jurisdicției legii cloud americane, care prevede că nu contează că datele sunt stocate pe teritoriu UE dacă serviciul este furnizat de o companie americană. Dacă guvernul american cere ca ele să-i fie predate, compania trebuie să o facă”, spune Barbara Kathman, parlamentară a partidului Verzii de Stânga Laburiști, expertă în afaceri digitale.

Ministerul economiei olandez evaluează acum posibila înțelgere și dacă ea poate să provoace probleme de securitate națională.

Kyndryl a transmis că „a respectat mereu cerințele relevante olandeze și europene pentru securitatea clienților și va continua să se conformeze cu obligațiile existente ale Solvinity față de clienții săi”.

Afacerea Solvinity a adus în discuție un subiect care mocnește de ceva vreme. Anul trecut, Curtea Penală Internațională, cu sediul la Haga, a renunțat la Microsoft ca furnizor de servicii din cauza îngrijorărilor legate de sancțiunile americane împotriva instanței.

Cazul CPI și afacerea Solvinity ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru Europa. UE trebuie să-și reevalueze dependența de SUA și să cultive alternative europene, a declarat Sarah El Boujdaini, parlamentară pentru partidul de centru D66 - partidul viitorului prim-ministru Rob Jetten.

„Trebuie să analizăm mai atent unde se află cele mai vulnerabile dependențe ale noastre, unde trebuie să reluăm controlul și unde trebuie să achiziționăm mai mult de la companiile europene”, a spus El Boujdaini.

„Serviciile guvernamentale tradiționale nu ar trebui externalizate către alte țări, mai ales către țări care sunt dispuse și au demonstrat că sunt capabile să transforme aceste dependențe în arme”, a declarat Bart Groothuis, parlamentar liberal olandez din Parlamentul European.

„Desigur, autoritățile ar trebui să utilizeze serviciile furnizorilor de TIC”, a spus Hubert, „dar ceea ce nu ar trebui să faceți este să dați o parte din societatea voastră de care depindeți 24 de ore pe zi unei companii care poate fi tranzacționată”.