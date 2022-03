Olena Zelenska, scrisoare emoționantă către primele doamne ale lumii. Carmen Iohannis este și ea inclusă

Olena Zelenska a amintit de Summitul Primelor Doamne și Domnilor, care a fost organizat la Kiev. Arăta altfel orașul la acea vreme, își amintește soția președintelui Ucrainei.

La finalul reuniunii respective, a fost semnată o declarație. Zelenska și-a amintit că cei prezenți au convenit să aibă grijă de femeile și copiii din zonele de conflict armat. Aceasta a menționat că observă ajutorul acordat până acum și a mulțumit pentru el.

Totodată, a făcut apel la primele doamne ale lumii să ajute țara sa în această situație. A enumerat mai multe modalități în care ucraineni ar putea fi sprijiniți.

La final, au fost etichetate mai multe prime doamne din lume. A fost menționată chiar și soția președintelui României, chiar dacă Carmen Iohannis nu este prezentă pe rețelele de socializare.

Redăm mai jos, integral, mesajul transmis.

”O scrisoare deschisă către Primele Doamne ale lumii

Nu voi uita niciodată acea zi de august în Kievul pașnic, când am ținut pentru prima dată Summitul Primelor Doamne și Domnilor. Nu voi uita adunarea noastră din Catedrala Sfânta Sofia din Kiev, un monument al arhitecturii ucrainene din secolul al XI-lea și un renumit punct turistic al capitalei.

Am fost îngrijorată cu privire la această inițiativă, deoarece a fost prima încercare de a crea un club de prime cupluri, care își doresc să se unească și să schimbe lumea în bine împreună. Totul a funcționat perfect - la sfârșitul Summit-ului, a existat o declarație de a crea o nouă platformă de cooperare internațională între Primele Doamne și Domni din lume.

Un alt rezultat al Summit-ului a fost o declarație de colaborare: am convenit să avem grijă de femeile și copiii din zonele de conflict armat. Se pare că am prevestit ce era pe cale să se întâmple...

Exact șase luni și o zi mai târziu, războiul a venit în Ucraina. Nu ați recunoaște Kievul însorit și vesel pe care l-ați văzut atunci. Fragmentele de bombe îi distrug clădirile. În fiecare zi, salvatorii scot cadavre de civili din dărâmăturile caselor bombardate de inamic.

Nu ai recunoaște Ucraina - gropile comune au luat locul orașelor înfloritoare. Și noi, supraviețuitorii, am îmbătrânit cu decenii, pentru că ne îngropăm copiii și ne plângem părinții în fiecare zi.

Dar prietenia noastră cu voi, stabilită la acel summit din august, s-a dovedit a fi mai puternică decât războiul. Când agresorul a atacat Ucraina, ați venit cu toții în ajutor. Cu toții ați acceptat greutățile noastre ca pe ale voastre. Mi-ați răspuns cererii și spuneți adevărul despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina, învingând minciunile Kremlinului. Donați bani și organizați ajutor umanitar, aveți grijă de adăposturile pentru ucrainenii obligați să plece temporar și oferiți ajutor medical copiilor ucraineni care necesită tratament imediat.

A fost o subestimare când am spus că noi suntem forța la Summit-ul nostru. Noi (și tu!) suntem Forța pentru Bine!

Cu această scrisoare, vă mulțumesc tuturor și visez la oportunitatea de a vă îmbrățișa pe fiecare în persoană.

Suntem despărțiți de kilometri de fronturi de război, dar mă simt mai aproape de voi ca niciodată. O fac pentru că vă aud zilnic întrebările: ”Ce altceva putem face pentru Ucraina?” La urma urmei, știi că, în timp ce Ucraina se apără acum, ea protejează și pacea lumii întregi, ținând războiul departe de tine, în pragul Europei.

Ce poti face?

Răspund în numele Ucrainei -

Peste trei milioane de ucraineni forțați să fugă au sosit deja în țările voastre. Sunt femei și copii ai căror soți și părinți au luat decizia conștientă de a rămâne în Ucraina pentru a lupta. Și-au pierdut casele, au văzut adăposturi anti-bombe și au murit, abia dorm noaptea, îngrijorându-se pentru cei dragi și viitorul lor în ansamblu. Vă rugăm să le țineți de cald. Și nu mă refer doar la acoperișul de deasupra capului lor și la mâncare - este vorba despre adaptare - ajută-i să-și găsească de lucru și să ofere educație copiilor. Ajută-i să aibă acces la servicii medicale și, dacă este necesar, să participe la cursuri de limbă în țările voastre. Lasă-i să devină cetăţenii tăi temporar - temporar, pentru că, cu siguranţă, se vor întoarce. Se vor întoarce în Ucraina cu căldura ta în inimă.

Răspund în numele Ucrainei -

Mii dintre cetățenii noștri au fost luați prizonieri în orașele lor natale. Nu avem contact cu ei și nu au acces la alimente sau medicamente. Inamicul rus nu îi lasă să evacueze, trăgând în cei care îndrăznesc să plece. Probabil că ați văzut filmările oribile ale unei astfel de evacuări din Irpen - toate mass-media din lume au arătat-o. Oamenii au mers mulți kilometri, cu copii, rude în vârstă, animale de companie în brațe - și la fiecare câțiva metri, au căzut la pământ, încercând să scape gloanțe. Probabil ați văzut o fotografie a unei familii care nu a putut ajunge la autobuzele de salvare și a fost împușcată cu brutalitate la doar câțiva metri distanță de ele. Mamă, doi copii și chiar câini... Tatăl devastat nu a găsit pe nimeni în viață.

Răspund în numele Ucrainei -

Avem nevoie de coridoare umanitare sigure! Coridoarele care nu sunt organizate acum. Coridoare în care bătrânii nu mor de infarct miocardic. Acolo unde familii întregi nu sunt distruse, trebuie să ne eliberăm în siguranță cetățenii din captivitate! Și asta necesită forța noastră comună, dragi colegi. Avem nevoie de declarația noastră comună către Crucea Roșie, UNICEF, OSCE cu o cerere aparentă - de a oferi Ucrainei astfel de coridoare! Lăsați aceste organizații respectate să-și facă datoria și să-și îndeplinească responsabilitatea directă - salvarea oamenilor!

Răspund în numele Ucrainei -

De la începutul războiului, s-au născut 4.300 de copii. S-au născut în subsoluri, în metrouri care servesc drept adăposturi anti-bombe și, uneori, în maternități bombardate - așa cum sa întâmplat zilele trecute la Mariupol. Acești copii nu au văzut niciodată un cer liniștit. În următoarele luni, 80.000 de femei ucrainene vor deveni mame. Aceste mame și copii au dreptul să nu se sperie de explozii și să plângă de foame și frică. Au dreptul la pace. O pace care depinde de tine și de mine acum.

De aceea am creat Summit-ul, nu-i așa? Și când vom câștiga, ne vom întâlni din nou în Kievul, însorit și pașnic. Să fim de acord cu asta, fără îndoieli și ezitări. Kievul așteaptă!

Emine Erdoğan Agata Kornhauser - Duda Egils Levits Det danske kongehus Zuzana Čaputová Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija Kungahuset Linda Rama Allanic Biroul Primei Doamne Kenya Carmen Iohannis Prima Doamnă Dr. Jill Biden Sophie Grégoire Trudeau Alar Karis Amélie Global Derbaud First La Alliance Amélie”