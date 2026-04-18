Operațiune SBU în Crimeea: Mai multe nave militare ruse au fost lovite de ucraineni: „Fiecare impact îl amplifică pe următorul”

1 minut de citit Publicat la 15:02 18 Apr 2026 Modificat la 15:03 18 Apr 2026

Serviciul de Securitate al Ucrainei a desfășurat o operațiune de lovitură coordonată în Crimeea ocupată. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ucraina a lovit mai multe nave militare ale Rusiei, precum și infrastructură militară cheie din Crimeea, a anunțat sâmbătă Centrul pentru Comunicare Strategică - SPRAVDI. „Fiecare impact îl amplifică pe următorul, reducând gradul de pregătire al flotei, perturbând lanțurile de aprovizionare și limitând capacitatea Rusiei de a folosi Crimeea ca bază de operațiuni militare”, a transmis SPRAVDI, într-un mesaj pe X.

„Serviciul de Securitate al Ucrainei a desfășurat o operațiune de lovitură coordonată în Crimeea ocupată, lovind mai multe elemente ale prezenței militare ruse de pe peninsulă.

Operatorii din cadrul Centrului de Operațiuni Speciale «Alpha» al SBU au lovit trei nave militare ruse: nava de debarcare de mari dimensiuni «Yamal», nava de debarcare de mari dimensiuni «Azov» și o a treia navă militară, al cărei tip nu a fost încă confirmat

Rapoartele preliminare indică, de asemenea, posibile avarii la o navă antisabotaj din Proiectul 21980 «Grachonok».

Operațiunea s-a extins dincolo de flotă. Dronele ucrainene au lovit infrastructura militară cheie, inclusiv blocul de antene al sistemului de comunicații «Delfin», radarul MR-10M1 «Mys-M1» și depozitul de combustibil de la baza petrolieră «Yugtorsan»”, a transmis Centrul pentru Comunicare Strategică - SPRAVDI, pe X.

The Security Service of Ukraine carried out a coordinated strike operation in occupied Crimea, hitting multiple elements of Russia’s military presence on the peninsula.



Operators from the SBU’s “Alpha” Special Operations Center struck three Russian naval vessels:



„Acesta a fost un atac deliberat, pe mai multe niveluri, care a vizat atât capacitatea navală, cât și coloana vertebrală logistică. Fiecare impact îl amplifică pe următorul, reducând gradul de pregătire al flotei, perturbând lanțurile de aprovizionare și limitând capacitatea Rusiei de a folosi Crimeea ca bază de operațiuni militare. Presiunea este susținută”, mai transmite SPRAVDI.

Ucraina a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, drone cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii critice din peninsula anexată Crimeea, din regiunea Leningrad și din încă 15 regiuni rusești.

Atacul masiv a implicat 258 de vehicule aeriene fără pilot. Potrivit lui Mihail Razvozjaev, guvernatorul Sevastopol, unde se află baza Flotei Ruse a Mării Negre, un rezervor de combustibil a luat foc în urma atacului, iar 22 de drone ar fi fost doborâte.