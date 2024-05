Orașul din Europa care oferă bani celor care merg cu bicicleta. Autorităţile au alocat fonduri de 1,2 milioane de euro

Un oraş din Europa a alocat fonduri de 1,2 milioane de euro pentru a-i recompensa pe cei care aleg să circule cu bicicleta în locul mașinii.

Sursa foto: GettyImages

Proiectul, intitulat "Pedalează, Florența te premiază”, este luat în calcul pe parcursul unui an și are drept scop schimbarea obiceiurilor de mobilitate în rândul cetățenilor.

Astfel municipalitatea speră să îi încurajeze pe șoferi să renunțe la autoturisme și să își îndrepte atenția spre un mijloc de transport care nu poluează, de exemplu bicicleta.

Inițiativa are loc în Florența, Italia, și urmează să fie pusă în aplicare începând cu data de 3 iunie 2024. În acest scop autorităţile au alocat proiectului fonduri de 1,2 milioane de euro.

Astfel, cei care vor să participe la acest program pot câștiga chiar şi 20 de cenți per kilometru parcurs plus 5 cenți pentru fiecare kilometru pe cicluri "generice”, atâta vreme cât stau pe raza orașului Florența, notează The Mayor.

Mai mult, navetiștii pot primi recompense generoase de până la 15 cenți pe kilometru dacă aleg ca mijloc de transport bicicleta în locul mașinii.

Condiţii de participare în programul "Pedalează, Florența te premiază”

Înregistrarea în program se face prin intermediul aplicației Pin Bike.

Important de precizat este că cei care sunt înscriși în program primesc un dispozitiv antifraudă. Mai mult, utilizarea efectivă a bicicletei va di monitorizată printr-un dispozitiv hardware Bluetooth. De asemenea, utilizatorii primesc un suport pentru smartphone pentru ghidon.