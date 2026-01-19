Orașul din UE care ar putea fi următoarea țintă a lui Putin. 80% dintre locuitori sunt ruși: “Mă îndoiesc că SUA vor interveni”

Micul oraș estonian Narva ar putea reprezenta un risc major, avertizează experții. FOTO: Hepta

Un diplomat britanic avertizează că o posibilă viitoare țintă a lui Vladimir Putin, în ipoteza în care liderul de la Kremlin ar vrea să escaladeze războiul, este localitatea estoniană Narva, situată de-a lungul graniței cu Rusia, potrivit publicației olandeze De Telegraaf.

Narva este unul dintre cele mai estice puncte nu doar ale UE, ci și ale NATO. Granița dintre Kremlin și Estonia se află exact pe râul Narva.

De asemenea, 80% dintre locuitori sunt ruși și aproximativ 97% vorbesc limba rusă, ceea ce face ca orașul să fie sensibil din punct de vedere strategic.

Experții de la grupul de experți Chatham House avertizează, de asemenea, că micul oraș estonian ar putea reprezenta un risc. Moscova ar putea considera în continuare Narva ca pe o treabă neterminată, deoarece orașul a fost încorporat definitiv în Estonia după independența Estoniei.

„Întotdeauna am considerat locul acela periculos”, a declarat diplomatul britanic Willasey-Wilsey, potrivit sursei citate.

Avertisment privind escaladarea războiului

El consideră că Putin adoptă o abordare deliberată. Mai întâi ar urma să cucerească părți din Ucraina pentru a testa cum ar reacționa alte țări.

„Influențarea politicienilor, mituirea politicienilor, sabotaj, asasinat, utilizarea dronelor deasupra aeroporturilor. Toate aceste acțiuni au scopul de a ne destabiliza”, afirmă el.

Îngrijorările acestuia provin din declarația lui Putin din 2022, în timpul invaziei rusești a Ucrainei, conform căreia Narva ar trebui „recucerită”. De asemenea, Moscova a avertizat în repetate rânduri că nu va accepta ca statele membre NATO să trimită forțe de menținere a păcii în Ucraina.

Willasey-Wilsey se întreabă dacă Statele Unite ar interveni cu adevărat dacă Putin ar lansa un atac asupra orașului Narva. „Chiar credem că Statele Unite ar intra în război pentru un oraș din Estonia? Nu mai sunt atât de sigur.”

Aceste avertizări vin în contextul în care oficialii ruși au salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților NATO pentru Groenlanda. Despre acest lucru, negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, spune că această mișcare semnalează „prăbușirea” alianței transatlantice.

În luna decembrie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment sumbru legat de faptul că „suntem următoarea ţintă a Rusiei" și a cerut liderilor țărilor europene să își imagineze un război cu distrugeri uriașe”.