Oraşul Jakarta interzice consumul de carne de câine şi de pisică: "Am semnat legea"

1 minut de citit Publicat la 18:51 25 Noi 2025 Modificat la 18:52 25 Noi 2025

Indonezia este una dintre puţinele ţări în care vânzarea de carne de câine şi de pisică este încă permisă. Sursa foto: Hepta

Consumul de carne de câine, de pisică şi de alte animale care pot transmite rabia este de acum interzis în capitala Indoneziei, Jakarta, în urma unui intens lobby desfăşurat de activiştii pentru drepturile animalelor, a declarat marţi un responsabil local, informează AFP, potrivit Agerpres. "Am semnat legea", a precizat guvernatorul Jakartei în timpul unor declaraţii.

Guvernatorul Jakartei, Pramono Anung, a anunţat că a semnat legea luni, la o lună după ce promisese să pună capăt comerţului cu carne de pisică, de câine şi de liliac în oraş.

"Am semnat legea (...), care interzice vânzarea în scopuri alimentare a animalelor care pot transmite rabia, fie că este vorba de animale vii, de carne sau de alte produse, crude ori prelucrate", a precizat Pramono Anung într-un comunicat postat pe conturile sale de pe reţelele de socializare.

Potrivit unui document consultat de AFP, legea prevede o perioadă de tranziţie de şase luni înainte de aplicarea acestei interdicţii.

Decizia a fost salutată de militanţii pentru drepturile animalelor, care au apreciat-o ca pe un pas în direcţia cea bună.

"Această politică este în concordanţă cu mandatul Constituţiei, care urmăreşte să îi protejeze pe toţi indonezienii şi să facă din Indonezia o naţiune dreaptă şi civilizată", a subliniat marţi într-un comunicat grupul de apărare a drepturilor animalelor Dog Meat Free Indonesia (DMFI).

Indonezia este una dintre puţinele ţări în care vânzarea de carne de câine şi de pisică este încă permisă, însă o campanie împotriva acestei practici câştigă teren. Unele oraşe, precum Semarang, aflat în centrul insulei Java, au instituit interdicţii locale asupra acestui tip de comerţ în ultimii ani.

Deşi câinii sunt în general consideraţi animale impure şi sunt rareori ţinuţi ca animale de companie în Indonezia, carnea lor rămâne o delicatesă pentru anumite comunităţi.

Considerată o sursă ieftină de proteine, carnea de câine este consumată şi în alte ţări asiatice.