Orban pregătește o nouă întâlnire cu Putin la Moscova, în timp ce UE negociază acordul pentru Ucraina

25 Noi 2025

Premierul ungar Viktor Orban urmează să meargă vineri la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. Vizita are loc într-un moment-cheie al negocierilor privind sprijinul european pentru Ucraina, în timp ce liderul de la Budapesta cere UE să susțină „fără condiții” inițiativa de pace a Statelor Unite și să înceapă negocieri directe cu Rusia, scrie Euronews.

Informația vine din surse guvernamentale de la Budapesta, implicate în organizarea deplasării, însă guvernul ungar nu a confirmat oficial vizita, spunând doar că programul premierului va fi anunțat „la momentul potrivit”.

Nu se cunosc detaliile întâlnirii, dar Orban este singurul lider european care a continuat să mențină legături strânse cu Putin de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Cei doi s-au întâlnit de trei ori în persoană din 2022 până acum.

La finalul săptămânii trecute, Orban a cerut Uniunii Europene să se alinieze eforturilor de pace conduse de Washington și să intre într-un dialog direct cu Moscova.

„Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a președintelui Statelor Unite”, a scris premierul ungar într-o scrisoare trimisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Pe lângă sprijinirea președintelui SUA, trebuie, fără întârziere, să lansăm negocieri diplomatice autonome și directe cu Rusia”, a adăugat acesta.

Ungaria rămâne însă un caz aparte în interiorul UE. În timp ce Bruxelles-ul încearcă să reducă dependența de energia rusească, Budapesta continuă să importe cantități mari de petrol și gaze din Rusia. De altfel, în noiembrie, în timpul unei vizite la Washington, Orban a obținut excepții de la tarifele secundare impuse de SUA asupra exportatorilor ruși de petrol, Rosneft și Lukoil.

Orban l-a acuzat chiar pe președintele american Donald Trump că principalele obstacole pentru pace nu vin nici de la Kiev, nici de la Moscova, ci din Uniunea Europeană.

Eforturile dumneavoastră pentru pace sunt excelente, dar problema este Bruxelles-ul, europenii. Ei preferă să continue războiul, pentru că încă mai cred că Ucraina poate câștiga pe front”, i-a transmis premierul ungar lui Trump.

Anterior, Trump anunțase o întâlnire directă cu Putin la Budapesta, dar Washingtonul a anulat-o ulterior, invocând lipsa unui acord cu Moscova.

Vizita lui Orban vine pe fondul unor negocieri intense între Statele Unite, Ucraina și mai multe state europene, după scurgerea în presă, săptămâna trecută, a planului americano-rus în 28 de puncte, considerat de mulți experți drept puternic favorabil Moscovei.

În ultimele zile, reprezentanți ucraineni și europeni au avut discuții cu partea americană, iar Kievul a pus pe masă o contrapropunere care include garanții suplimentare pentru securitatea Ucrainei.

În acest context, o eventuală nouă întâlnire Orban-Putin, la Moscova, riscă să adâncească tensiunile din interiorul Uniunii Europene exact în momentul în care blocul comunitar încearcă să ajungă la un acord privind sprijinul militar și financiar pentru Kiev în următorii doi ani.