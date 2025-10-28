Orez american la prânz, 250 de cireși și o nominalizare la Nobel. Gesturile prin care Japonia vrea să câștige bunăvoința lui Trump

Președintele american Donald Trump a fost servit cu orez american și carne de vită, la prânzul din Japonia, servit împreună cu cu premierul nipon Sanae Takaichi. FOTO: Getty Images

Președintele american Donald Trump a fost servit cu orez american și carne de vită, la prânzul din Japonia, servit împreună cu cu premierul nipon Sanae Takaichi, acesta fiind doar unul dintre gesturile prin care s-a încercat câștigarea bunăvoinței liderului de la Washington. În plus, Japonia va dona 250 de cireși Statelor Unite pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Independenței SUA anul viitor, scrie CNN.

Donald Trump s-a întâlnit cu noul prim-ministru conservator al Japoniei, Sanae Takaichi, aleasă în funcție cu doar câteva zile în urmă. Takaichi a vorbit despre o „nouă eră de aur” pentru alianța dintre Japonia și Statele Unite, în timp ce Trump i-a spus că va fi „una dintre marii premieri” ai țării sale și că America este „un aliat la cel mai înalt nivel.”

Noua șefă a guvernului japonez este protejata fostului premier asasinat Shinzo Abe, pe care Trump l-a descris drept „unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, poate cel mai apropiat prieten din guvern.” Liderul american i-a spus lui Takaichi: „Shinzo a fost un om extraordinar, te-a iubit foarte mult.”

Trump urmează să viziteze trupele americane staționate în Japonia, iar miercuri va pleca spre Coreea de Sud. Nu se știe încă dacă președintele american se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului asiatic, deși Trump a declarat că este dispus să-și prelungească vizita pentru o astfel de întrevedere.

Trump și Takaichi au semnat un acord pentru pământuri și minerale rare, considerate „vitale pentru industriile interne ale Statelor Unite și Japoniei.” China deține aproape un monopol asupra aprovizionării globale cu astfel de materiale, pe care Beijingul le-a folosit ca armă economică în războiul comercial cu SUA. Washingtonul încearcă să încheie parteneriate cu alte state pentru a sparge acest monopol.

În timpul întrevederii, Trump și Takaichi au luat prânzul împreună, meniul incluzând carne de vită americană și orez. Servirea orezului american a fost interpretată ca un gest menit să câștige bunăvoința liderului de la Washington, care a cerut în repetate rânduri Japoniei să cumpere mai mult orez produs în SUA. În trecut, Trump a amenințat chiar cu majorarea tarifelor la exporturile japoneze, acuzând Tokyo că refuză achizițiile de orez american.

Un gest simbolic: nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace

Premierul japonez i-a spus lui Trump că l-a nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Practica a devenit o tactică frecventă folosită pentru a-l măguli pe liderul american, în special în contextul negocierilor comerciale.

Totodată, Takaichi i-a oferit lui Trump o crosă de golf care i-a aparținut fostului premier Shinzo Abe și o geantă de golf semnată de jucătorul japonez Hideki Matsuyama. Cei doi lideri împărtășesc o pasiune comună pentru golf, sport pe care l-au jucat împreună în 2017, în timpul primei vizite diplomatice a lui Trump în Asia.

În semn de apreciere față de apropiata aniversare de 250 de ani a Statelor Unite, Takaichi a anunțat că Japonia va dona 250 de cireși orașului Washington. În 1909, Tokyo a oferit inițial 2.000 de arbori, dar aceștia au fost distruși după ce s-a descoperit că erau infestați cu insecte. O a doua donație de 3.020 de cireși a fost făcută în 1912, iar mulți dintre acei arbori pot fi admirați și astăzi în capitala americană.

În cadrul vizitei, Trump și Takaichi s-au întâlnit cu familiile cetățenilor japonezi răpiți de agenți nord-coreeni la sfârșitul anilor ’70 și ’80, o problemă sensibilă și de lungă durată pentru Japonia. Trump s-a întâlnit cu aceleași familii și în 2019.