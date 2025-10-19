Pakistan și Afganistan au ajuns la un nou acord de armistițiu după o săptămână de lupte sângeroase. Pacea a fost negociată la Doha

Pakistan și Afganistan au ajuns la un nou acord de armistițiu după o săptămână de lupte sângeroase. FOTO:Pofimedia Images

Pakistan și Afganistan au ajuns la un nou acord de încetare imediată a focului în urma discuțiilor purtate la Doha, a anunțat, duminică dimineață, Ministerul de Externe al Qatarului. Reluarea armistițiului vine după mai bine de o săptămână de lupte sângeroase, scrie CNN.

Ambele state au căzut de acord să oprească luptele și să lucreze pentru „o pace și stabilitate durabile”, în cadrul unor negocieri mediate de Qatar și Turcia, a precizat ministerul.

Anunțul a venit după ce conducerea talibană a Afganistanului a acuzat Pakistanul de noi atacuri aeriene pe teritoriul său, în contextul celor mai grave confruntări dintre cele două țări de la revenirea talibanilor la putere, în 2021.

Violențele dintre cei doi vecini au izbucnit pe 10 octombrie, de-a lungul frontierei disputate, de aproximativ 2.500 de kilometri, după ce Afganistanul a acuzat pentru prima dată Pakistanul de atacuri aeriene asupra Kabulului și a lansat represalii. Pakistanul acuză de multă vreme Kabulul că ar adăposti gruparea militantă Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), acuzație negatã de talibanii afgani.

Ca parte a acordului de încetare a focului, Kabulul s-a angajat să nu „sprijine grupuri care desfășoară atacuri împotriva Guvernului Pakistanului”, iar ambele părți au convenit „să se abțină de la a viza forțele de securitate, civili sau infrastructura critică”, potrivit unei declarații făcute duminică de purtătorul de cuvânt taliban, Zabiullah Mujahid.

Cele două țări acceptaseră deja un armistițiu de 48 de ore miercuri, după mai multe zile de confruntări în care zeci de combatanți și civili fuseseră uciși de ambele părți. Armistițiul a fost prelungit vineri, în așteptarea medierii oficiale, însă violențele au continuat.

Înaintea discuțiilor de sâmbătă, talibanii au confirmat plecarea spre Doha a unei delegații de rang înalt, condusă de ministrul apărării din Afganistan. Aceștia au acuzat forțele pakistaneze de atacuri aeriene asupra zonelor civile din provincia Paktika, aflată la graniță.

Deși „Afganistanul își rezervă dreptul de a răspunde acestor încălcări, pentru a menține demnitatea și integritatea echipei de negociere, forțele au primit ordin să nu lanseze operațiuni militare noi în această perioadă”, a declarat Mujahid la acel moment.

La rândul său, ministrul informațiilor din Pakistan a declarat că forțele pakistaneze au lovit „tabere verificate” ale militanților islamiști de la frontieră și a negat că ar fi vizat civili afgani. „Toate speculațiile și acuzațiile privind atacuri asupra civililor sunt false și au scopul de a genera sprijin pentru grupările teroriste care operează din Afganistan”, a transmis Attaullah Tarar într-o postare pe X, sâmbătă.

Tarar a mai afirmat că militanții au încercat să atace Pakistanul în perioada armistițiului, însă forțele pakistaneze ar fi respins atacurile și ar fi ucis peste 100 de combatanți.

Opt persoane, inclusiv trei jucători de cricket, au fost ucise într-un atac pakistanez în Paktika, potrivit unei postări de vineri pe X. Sportivii ar fi fost „vizați în timpul unei adunări” după ce se întorseseră de la un meci amical, a precizat consiliul. Exprimându-și „cea mai profundă durere”, instituția a anunțat că Afganistanul se va retrage din turneul T20I de luna viitoare, la care urmau să participe Pakistan și Sri Lanka.

Luptele dintre cele două state din ultimele săptămâni reprezintă cea mai gravă escaladare a violențelor de la retragerea SUA din Afganistan, în 2021, și ar putea marca începutul unei noi perioade de instabilitate între foști aliați. Pakistanul a fost unul dintre principalii susținători ai talibanilor după îndepărtarea lor de la putere în 2001 de către trupele NATO, precum și în anii de insurgență împotriva guvernului afgan susținut de SUA.

Între timp, TTP a redevenit una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității naționale a Pakistanului, revendicând 600 de atacuri împotriva forțelor pakistaneze doar în ultimul an, potrivit unui raport al organizației independente ACLED (Armed Conflict Location & Event Data).

De la izbucnirea recentă a violențelor, cel puțin trei zeci de civili au fost uciși și sute au fost răniți în Afganistan, a anunțat joi Misiunea ONU de Asistență în Afganistan (UNAMA).