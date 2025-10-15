Pakistanul a lansat un atac cu rachete asupra Kabulului. Au fost bombardate și forțele talibane din Kandahar

Bombardamente ale Pakistanului asupra capitalei Kabul. Foto: Profimedia Images

Pakistanul a lansat un atac cu rachete asupra Kabulului. Potrivit surselor Amaj News, citate de The Moscow Times, cel puțin patru rachete au fost lansate de aeronave militare asupra unor ținte din districtul Taimani al capitalei.

Samaa TV, citând surse, a clarificat că pozițiile talibanilor din districtul Spin Boldak au fost, de asemenea, atacate. În plus, armata pakistaneză a efectuat atacuri țintite asupra ascunzătorilor talibane cheie din provincia Kandahar, rezultând în „distrugerea cu succes” a Batalionului 4 și a Brigăzii 6 de Frontieră. Potrivit surselor canalului, victimele talibanilor s-au ridicat la până la 200 de morți.

?????BREAKING:



Clashes erupt again between Pakistan and Afghanistan



Pakistan carried out strikes on Kabul in response to recent Taliban attacks along the Pakistani border.



Media outlets report at least four Pakistani security officers killed and four others wounded. Around… pic.twitter.com/KN0A4SlO9a — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2025

Escaladarea a urmat unui conflict la granița dintre cele două țări, pe 15 octombrie. Reuters a relatat, citând un purtător de cuvânt al talibanilor, că cel puțin 12 civili au fost uciși și aproximativ 100 răniți în lupte.

Talibanii susțin că forțele pakistaneze au lansat atacul, iar forțele afgane au răspuns ucigând „un număr mare de soldați pakistanezi” și confiscând posturile și echipamentul militar al acestora. Autoritățile pakistaneze, la rândul lor, au dat vina pe talibani pentru incident și au raportat patru civili răniți pe teritoriul lor.

Cea mai recentă rundă de tensiuni dintre cele două țări a început pe 9 octombrie, după ce gruparea Tehreek-e-Taliban Pakistan, afiliată talibanilor, a atacat un convoi militar în regiunea de frontieră Kurram. Pe 10 octombrie, Pakistanul a lansat un atac aerian împotriva unuia dintre liderii grupării din Kabul, iar în ziua următoare, talibanii au atacat posturile de frontieră pakistaneze.