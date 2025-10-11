Talibanii atacă posturile de graniță pakistaneze, pe Linia Durand. Folosesc mașinile și armele lăsate în urmă de americani

FOTO: Hepta

Schimburi intense de focuri au avut loc sâmbătă, de-a lungul frontierei dintre Pakistan și Afganistan, talibanii afgani luând cu asalt poziții pakistaneze, potrivit CNN-News18.

Acțiunile talibanilor ar fi un răspuns la atacurile aeriene pakistaneze asupra Kabulului, Khost și Nangarhar, de la începutul acestei săptămâni, Talibanii ar fi avansat spre frontieră cu vehiculele militare americane lăsate în urmă la retragerea finală din 2021, care acum arborează steagul Emiratului Islamic.

Corpul 201 de Armată Khalid bin Walid din Afganistan a revendicat oficial responsabilitatea pentru ofensivă, numind-o un răspuns de represalii la atacurile aeriene ale Pakistanului. Această acțiune armată marchează una dintre primele recunoașteri deschise ale acțiunii militare ofensive a talibanilor împotriva Pakistanului de când regimul a preluat puterea în 2021.

Mai multe baraje de artilerie au atacat pozițiile pakistaneze în sectoarele Dangam și Birkot. Bombardamentul intens și atacurile susținute de drone sunt semnalate și în provinciile Kunar și Nangarhar, marcând o escaladare militară majoră, mai precizează sursa citată.

Talibanii afgani au lansat atacuri simultane de represalii din provinciile Helmand, Paktia, Kunar, Nangarhar și Khost, vizând posturile de control pakistaneze din Kurram, Bajaur și Waziristanul de Nord.

Rapoartele inițiale de angajament confirmă foc transfrontalier intens din unitățile afgane care constau în artilerie, mortiere și drone ușoare pentru atacuri de precizie.

Au fost raportate multiple tentative de infiltrare, în timp ce unitățile afgane încearcă să neutralizeze avanposturile cheie ale Corpului de Frontieră care controlează rutele transfrontaliere.

Surse talibane au declarat pentru CNN-News18 că operațiunea este concepută ca un mesaj direct către Pakistan că „orice încălcare a suveranității afgane se va confrunta acum cu represalii militare organizate”.

Ciocnirile intense dintre forțele de frontieră afgane și pakistaneze au continuat în sectoarele Kurram-Paktia și Bajaur-Kunar. Doi soldați pakistanezi au fost uciși și alți mulți răniți în schimbul de focuri în curs. În plus, un civil a fost ucis și altul rănit după ce bombardamentele afgane au lovit districtul Kurram din Pakistan (zona Teri).