Până la 101 militari slovaci vin pe flancul estic al NATO. România, printre principalele destinații

1 minut de citit Publicat la 20:21 26 Aug 2026 Modificat la 20:22 26 Aug 2026

Ministerul Apărării de la Bratislava a precizat că miza dislocării este de a întări capacitatea NATO de a supraveghea spațiul aerian al statelor membre. sursa foto: Getty

Guvernul de la Bratislava a aprobat, miercuri, desfășurarea a cel mult 101 militari slovaci în cadrul operațiunii Santinela Estică a NATO, misiune menită să consolideze protecția spațiului aerian de-a lungul flancului estic al Alianței. Militarii vor fi dislocați cu precădere în Polonia și România, informează agenția slovacă TASR, notează Agerpres.

Într-un raport explicativ, Ministerul Apărării de la Bratislava a precizat că miza dislocării este de a întări capacitatea NATO de a supraveghea spațiul aerian al statelor membre.

„Scopul desfăşurării este întărirea capabilităţilor NATO de monitorizare a spaţiului aerian al statelor membre NATO, alerta timpurie, crearea unei imagini comune a situaţiei aeriene şi sprijinirea apărării aeriene şi antirachetă integrate a NATO pe landul estic”, se arată în document.

Ministerul mai notează că misiunea urmărește să întărească descurajarea și, în același timp, să crească și să testeze interoperabilitatea și capacitatea forțelor slovace de a acționa într-un cadru multinațional, dar și să onoreze angajamentele asumate în cadrul Alianței.

Odată ce mandatul va primi și undă verde din partea Parlamentului, militarii slovaci urmează să sprijine supravegherea spațiului aerian al unor state aliate, să genereze și să facă schimb de date radar, să transmită alerte timpurii și să contribuie la conturarea unei imagini comune a situației aeriene.

Ei vor prelua și atribuții în cadrul Sistemului Integrat de Apărare Aeriană și Antirachetă al NATO (NATINAMDS), operând în principal pe teritoriul Poloniei și al României.

Vicepremierul și ministrul apărării, Robert Kalinak, a explicat după ședința de guvern că trupele slovace vor ajuta la depistarea amenințărilor cu drone și vor aduce în teatru noi echipamente radar 3D operate de armata slovacă.

„Dorim să testăm aceste dispozitive radar în operaţiuni reale. Cred că acest lucru nu numai că va contribui la protejarea spaţiului aerian al partenerilor noştri aliaţi din Polonia şi România, dar va oferi şi o experienţă reală cu noua capabilitate de care dispunem”, a declarat el, cu referire la echipamentele radar anti-dronă.

Operațiunea Santinela Estică a fost declanșată pe 19 septembrie 2025, ca reacție la o serie de încălcări ale spațiului aerian care au vizat teritoriul unor state membre NATO.