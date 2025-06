Panică la un festival de muzică din Franța: 145 de oameni au fost înțepați cu seringi. După li s-a făcut rău

145 de oameni au fost înțepați cu ace de seringă în timpul Fête de la Musique, festivalul anual de muzică desfășurat în weekend în Franța. 12 suspecți au fost reținuți, relatează The Guardian.

Sâmbătă seara, milioane de oameni au participat la evenimentele organizate pe străzile din întreaga țară, iar autoritățile au vorbit despre o prezență „fără precedent” în Paris.

Influencerița Abrège Soeur a avertizat online, chiar înainte de festival, că pe rețelele sociale ar fi circulat apeluri care îndemnau la înțeparea femeilor cu seringi. Nu este clar unde au apărut aceste postări sau cine le-a publicat.

Fête de la Musique or "music day" in France this weekend.



145 people has syringes stuck in them, scores stabbed, many seriously injured.



These were the scenes in Paris. pic.twitter.com/SBgfKNvlje