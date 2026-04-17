Papa Leon critică folosirea AI pentru a alimenta „conflictele, temerile şi violenţa”: „O transformare a relaţiei noastre cu adevărul”

„Atunci când simularea devine normă, trăim ca şi cum am fi în bule impermeabile”. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a avertizat, vineri, în legătură cu utilizarea inteligenţei artificiale (AI) pentru a alimenta „polarizarea, conflictele, temerile şi violenţa”, denunţând totodată „devastarea mediului” cauzată de „cursa frenetică” pentru pământuri rare, care sunt esenţiale pentru fabricarea produselor electronice moderne, informează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

„Provocarea reprezentată de aceste sisteme este mai profundă decât pare: nu se referă doar la utilizarea noilor tehnologii, ci la înlocuirea treptată a realităţii cu o simulare a acesteia”, a declarat suveranul pontif într-un discurs susţinut la Universitatea Catolică din Africa Centrală din Yaounde, capitala statului Camerun.

„Atunci când simularea devine normă, trăim ca şi cum am fi în bule impermeabile unii faţă de alţii, ne simţim ameninţaţi de oricine este diferit. Aşa se răspândesc polarizarea, conflictele, temerile şi violenţa. Nu este vorba doar despre un risc de eroare, ci despre o transformare a însăşi relaţiei noastre cu adevărul”, a adăugat el.

Această declaraţie a fost făcută în contextul în care se înmulţesc criticile faţă de utilizarea de către preşedintele american Donald Trump a imaginilor generate de AI în scopuri politice. După criticile papei despre războiul din Iran, Donald Trump a publicat duminica trecută o imagine care îl înfăţişa drept Isus. Imaginea a fost ştearsă luni.

La Universitatea din Yaounde, Papa Leon, un american al cărui nume este Robert Francis Prevost, i-a îndemnat pe studenţi să acorde prioritate „alterităţii persoanelor în carne şi oase” în locul „răspunsului funcţional al chatboților”, a căror utilizare s-a extins masiv în rândul tinerilor.

Suveranul pontif, care a avertizat deja de mai multe ori în legătură cu riscurile asociate cu AI după ce a fost ales papă în mai 2025, s-a exprimat în limba franceză în această instituţie care primeşte studenţi din şase ţări situate în Africa Centrală: Camerun, Republica Centrafricană, Republica Congo, Gabon, Guineea Ecuatorială şi Ciad.

„În contextul revoluţiei digitale, faţa ascunsă a ravagiilor de mediu şi sociale cauzate de cursa frenetică pentru materii prime şi pământuri rare”, a mai spus el.

AI se bazează în special pe extracţia minereului de cobalt, o activitate pentru care Africa suportă costul de mediu, social şi uman.

Republica Democratică Congo (RDC) deţine unele dintre cele mai bogate zăcăminte de pe planetă, mai ales de cupru, cobalt, coltan şi litiu. În 2024, această ţară a furnizat 76% din producţia mondială de cobalt, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

„Africa are nevoie să fie eliberată de flagelul corupţiei”, a mai spus papa Leon al XIV-lea, în contextul în care exploatarea cobaltului pe continentul african este în mare parte dominată de puteri străine, mai ales China, într-un sistem afectat de corupţie, care aduce puţine beneficii populaţiilor locale în pofida valorii sale strategice globale.

Vineri, la prânz, liderul de la Vatican i-a îndemnat pe camerunezi să respingă violenţa şi să fie generoşi cu vecinii lor în cadrul unui eveniment considerat „cel mai amplu” din turneul său african în patru ţări, întrucât la slujba oficiată de el în oraşul portuar Douala au asistat aproximativ 120.000 de oameni.

În mijlocul unei prezenţe sporite a forţelor de ordine, unii credincioşi s-au îndreptat încă de joi spre Stadionul Japoma din oraş, locul în care s-a desfăşurat liturghia, şi au dormit peste noapte afară, pe covoraşe, pentru a asculta discursul de vineri al suveranului pontif, care s-a exprimat deschis în privinţa războiului şi a inegalităţilor, spre nemulţumirea preşedintelui american Donald Trump.

După ce a ajuns la Douala, cel mai mare oraş şi centru economic al Camerunului, venind cu avionul din capitala Yaounde, Papa Leon al XIV-lea a declarat în faţa publicului de pe stadion că mulţi oameni din ţară suferă de „sărăcie materială şi spirituală”, dar i-a îndemnat pe credincioşi să respingă violenţa ca mijloc de a avansa, indiferent de greutăţile cu care se confruntă.

„Nu cedaţi în faţa neîncrederii şi a descurajării”, i-a îndemnat liderul de la Vatican, într-un apel rostit în limba engleză în timpul unui discurs care, altfel, a fost ţinut în mare parte în limba franceză.

„Respingeţi orice formă de abuz sau violenţă, care înşeală promiţând câştiguri uşoare, dar împietreşte inima şi o face insensibilă”, a adăugat el.

Invocând miracolul pâinilor şi peştilor relatat în Evanghelii, în care Isus a hrănit mii de oameni cu resurse modeste, Papa Leon al XIV-lea a spus: „Există o pâine pentru fiecare dacă li se dă tuturor. Există o pâine pentru fiecare dacă ea este luată, nu cu o mână care răpeşte, ci cu o mână care oferă”.

După această liturghie, liderul de la Vatican a vizitat un spital catolic din Douala, înainte să se întoarcă la Yaounde.