În plin conflict cu Vaticanul, Trump a postat o imagine cu el pe post de Isus care vindecă un bolnav, cu avioane de vânătoare pe fundal

Imagine creată de AI, postată de Donald Trump pe contul său de Truth Social. Foto: Donald J. Trump/Truth Social

Președintele SUA, Donald Trump, a postat luni pe contul său de Truth Social o imagine controversată, realizată cu ajutorul AI, care-l înfățișească pe Trump sub forma unui „Isus” cu mantie roșie, care vindecă un bolnavpe, în timp ce pe fundal apar soldați americani sub formă de îngeri înaripați, avioane de vânătoare, focuri de artificii și Statuia Libertății.

Imaginea AI cu Trump pe post de Isus-vindecător a fost postată pe contul de Truth Social al lui Trump, după ce președintele SUA a avut un mesaj extrem de critic la adresa papei Leon, pe care l-a făcut „slab și groaznic”.

Președintele Donald Trump a lansat duminică seară un atac neașteptat de dur împotriva Papei Leon al XIV-lea, declarând că nu crede că liderul american al Bisericii Catolice „face o treabă prea bună” și că „este o persoană foarte liberală”, îndemnându-l totodată să „nu mai facă pe plac Stângii Radicale.

„Nu sunt un fan al Papei Leon”, a spus el.

Declarațiile vin după ce Leo a sugerat în weekend că o „iluzie a atotputerniciei” alimentează războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Deși nu este neobișnuit ca papii și președinții americani să nu fie pe aceeași lungime de undă, e extrem de rar ca un papă să critice direct un lider american – și la fel de neobișnuită este și replica usturătoare a lui Trump.

Reacția Vaticanului după ce Trump l-a numit pe Papa Leon „slab” și „groaznic”: „Atacul lui este o declarație de neputință”.

Nu este prima oară când Donald Trump postează, de când e președintele SUA, imagini controversate, generate de AI, care-l înfățișează în diverse ipostaze controversate sau, pur și simplu, scandaloase.

Pe 3 mai 2025, Donald Trump a postat vineri pe reţeaua sa Truth Social un portret al său generat aparent de inteligenţa artificială, în care apare îmbrăcat în veşminte papale, după moartea papei Francisc și înaintea alegerii papei Leon.

„Aş vrea să fiu papă. Ar fi alegerea mea numărul unu”, a spus el, întrebat de jurnalişti despre preferinţele sale privind succesorul lui Francisc.

În noiembrie 2025, în timpul protestelor anti-ICE, Trump a postat o imagine a sa, inspirată din filmul Apocalypse Now, cu titlul: „Îmi place mirosul deportărilor dimineața devreme”. Ulterior Trump a mai postat un clip AI cu el pilotând un avion de luptă care arunca fecale peste protestatarii din Chicago.